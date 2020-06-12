Alerjisi ya da astımı olanlara özel Covıd-19 tavsiyeleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alerjisi ya da astımı olanlara özel Covıd-19 tavsiyeleri

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydanur Mihmanlı, yılın bu döneminde polen alerjileri ya da kronik astım hastalarının, bazı belirtilerden ötürü Covid-19 kaygısı taşıdığına dikkat çekerek, "Hastalar için ekstra risk yok ancak, çok yanlış bilgilendirmeler var" sözleriyle, bazı tavsiyelerde bulundu.

Alerjisi ya da astımı olanlara özel Covıd-19 tavsiyeleri
12.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:40

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydanur Mihmanlı, yılın bu döneminde polen alerjileri ya da kronik astım hastalarının, bazı belirtilerden ötürü Covid-19 kaygısı taşıdığına dikkat çekerek, "Hastalar için ekstra risk yok ancak, çok yanlış bilgilendirmeler var" sözleriyle, bazı tavsiyelerde bulundu.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydanur Mihmanlı, astımın; hava yollarında daralmaya yol açan, ataklar halinde seyreden, kronik bir akciğer hastalığı olduğunu hatırlatarak, "Ağırlığı artış ve azalmalar gösteren nefes darlığı, hışıltılı solunum, göğüste sıkışma hissi ve öksürük gibi belirtiler ile karşımıza çıkar. Bütün bu belirtiler ve yakınmalar düzenli kontrol ve ilaç kullanımı ile kontrol altına alınabilmektedir." dedi.

Astım atağının ortaya çıkmasında en önemli nedenlerin; hastanın ilaç tedavisine uyumsuz olması ya da astımı tetikleyen etkenle karşılaşması olduğunu belirten Aydanur Mihmanlı, "Tetikleyici etkenler alerjen veya kimyasal iritanlara maruziyet, hava kirliliği ya da solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Virüslerden kaynaklı enfeksiyonları en önemli nedenlerden biri olarak söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Koronavirüsün astımlı hastalarını nasıl etkilediği konusunda yeterince bilgi olmasa da astımın ekstra bir risk oluşturmadığı belirtilmektedir" diyen Dr. Mihmanlı, "Ancak koronavirüsler de diğer virüsler gibi astım atağına neden olabilirler" sözleriyle, olası risklere dikkat çekti.

ATEŞ, BAŞ AĞRISI VE KAS AĞRISI AYIRT EDİCİDİR

Dr. Aydanur Mihmanlı, sözlerine şöyle devam etti; "Alerji, bağışıklık sisteminin her hangi bir maddeye karşı gösterdiği aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bağışıklık sisteminin çeşitli alerjenlere karşı verdiği yanıt sonucunda o alerji belirtileri ortaya çıkar. Bir takım ilaçlar ile ve alerjenlerden kaçınabilir hastalık başarıyla tedavi edilebilir. En sık rastlanılan alerjenler ot ve ağaç polenleri, evcil hayvan türleri, çeşitli gıdalar, ev tozu akarları, mantar ya da küf sporları olarak sıralanabilir. Dönemsel alerjiler sıklıkla bahar aylarında görülür. Bu mevsimde havaya çok yoğun bir şekilde bitki polenleri karışır. Özellikle bahar aylarında burun kaşıntısı, hapşırma, nezle ve öksürük gibi astım belirtileri ortaya çıktığında polen alerjisi düşünülmelidir. Hastalarımız bazen alerji nedeniyle ortaya çıkan yakınmaların, korona virüs enfeksiyonundan kaynaklandığını düşünüp kaygılanabilmektedirler. Ancak alerji, burun tıkanıklığı burun akıntısı, hapşırık gibi belirtilere neden olurken, ateşe yol açmaz. Koronavirüsten kaynaklanan enfeksiyonda ise daha çok ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı ön plandadır. Ateş, baş v kas ağrısı alerjik hastalık ayrımında yardımcı olabilir. Ateş, öksürük gibi şikayetler ortaya çıkmışsa, hasta hekime başvurmalı ve koronavirüs açısından değerlendirilmelidir."

İLAÇ KULLANMAYA VE POLENDEN KORUNMAYA DEVAM ETMELİ

Bahar aylarında artan polen ve akar miktarları alerjisi olan astımlı hastalarda burun, göz ve solunum yakınmalarının artmasına neden olduğuna vurgu yapan Dr. Mihmanlı, "Bu durumda mutlaka bir doktor kontrolünde alerjiye yönelik antihistaminikleri ve burun spreylerini kullanmalıdırlar" diyerek bazı önerilerde bulundu.

Dr. Mihmanlı'nın Covid-19 sürecinde, alerjisi olan bireylere ya da astım hastalarına önerileri şu şekilde sıraladı;

Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar, dozları değiştirilmeden kullanılmaya devam edilmelidir. Yine alerjiye yönelik aşı tedavileri aksatılmamalı, planlanmış olan tedavilere aynen devam edilmelidir.

Steroidler yani kortizon içeren ilaçlar bu dönemde kesinlikle bırakılmamalı, doktorun önerileri doğrultusunda tedaviye devam edilmelidir. Çünkü bu ilaçlar hastalığın kontrol edilmesinde çok önemlidir.

Alerjik astımı tetikleyen etkenler arasında sıklıkla ev tozu, polen, hayvan tüyü, nem, kokulu kimyasallar ve bazı gıdalar sayılabilir. Özellikle salgının yaşandığı bu günlerde bu tür ortamlardan uzak durulmalıdır.

Yaşanılan ortam sık sık havalandırılmalıdır. Ev içinde sigara içilmemeli, ev temizliğinde kullanılan deterjan ve temizlik maddeleri dikkatli kullanılmalıdır.

Polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabahın erken saatlerinde ve akşam saatlerinde mümkünse evden çıkılmamalıdır.

Polenlerin yoğun olduğu dönemde araba yolculuğu sırasında pencereleri kapalı tutmaya özen göstermelidirler.

Koruyucu gözlük, kolları ve bacakları kapatan giysiler alerjenlerden korunmak için önerilebilir.

Dış ortamda giyilen giysiler eve gelince çıkartılarak duş alınması alerjenlerin uzaklaştırılmasında faydalı olacaktır.

Bol bol sıvı tüketilmeli, sebze, protein ve karbonhidratı dengeli içeren besinler tercih edilmelidir. Diyette özellikle mevsim meyve ve sebzelerine yer verilmelidir. Çok yorucu olmayan egzersiz hem akciğerlerin güçlenmesi, hem de kişinin kendisini iyi hissetmesi açısından çok faydalıdır.

Tuzlu su ile burun ve boğazı temizlemenin korona virüse karşı etkili olduğuna dair bir bilgi yoktur.

Çamaşır suyu kokusu astımı tetikleyebilir, bu nedenle sulandırılarak kullanılmalıdır. Yüksek etkili partikül emici (HEPA) filtre özelliğine sahip elektrikli süpürgeler ev içi alerjenlerin uzaklaştırılmasında etkilidir. Mümkünse tercih edilmelidir.

Astım, alerjik nezle, besin alerjisi gibi alerjik hastalıkların korona virüs salgınında ekstra bir risk oluşturmadığı bildirilmektedir. Alerjisi olanların bağışıklığının daha güçlü olduğu ve korona virüsten koruduğu bilgisi de doğru değildir.

Alerjik bireylerde hapşırık, burun akıntısı nedeniyle gerek etrafa gerekse kişinin kendisine korona virüs bulaştırma riski artmaktadır. Burunda ve gözlerde kaşıntı olduğunda elleri temizlemeden burun ve gözleri kaşımak virüsün bulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle eller sık sık yıkanmalı el hijyenine son derece dikkat edilmelidir. Bulaştırma riskini azaltmak için mutlaka maske takılmalıdır. Hapşırma sırasında tek kullanımlık mendil ya da kolun iç yüzü kullanılmalıdır.

Polen alerjisi olanların bu süreçte dış ortamda bulunmaması, ellerini daha sık yıkaması ve maske takması, mümkünse burun ve gözünü elinin dış kısmı ile silmesi uygun olacaktır.

Sosyal mesafe, el yıkama ve hijyenle ilgili önerilere her birey gibi alerjik astımı olan hastalar da mutlaka uymalıdır.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı Haber
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti Haber
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Haber
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Haber
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Berat Albayrak Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Demet Evgar Yasmin Erbil Gülben Ergen
Spor Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Alerjisi ya da astımı olanlara özel Covıd-19 tavsiyeleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 09:41:33. #1.15#
title