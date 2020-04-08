Alerjik Hastalıklar Covid19 için risk oluşturuyor!
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Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Alerjik Hastalıklar Covid19 için risk oluşturuyor!

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, açıkladı.

08.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:11
Alerjik Hastalıklar Covid19 için risk oluşturuyor!

Yeni koronavirüsün (COVİD-19) alerjisi olanları nasıl etkilediği, henüz çok iyi bilinmemektedir. Ancak bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, özellikle polenlere karşı alerjik nezle ve göz alerjisi olanların koronavirüs enfeksiyonuna daha kolay yakalanma ihtimali vardır. Bunun nedeni de; polen alerjisi olanlarda özellikle polenlerin ortaya çıktığı bu günlerde, sık sık elini burun ve gözüne götürmesi ve hapşırmasıdır.

Koronavirüsün alerji hastalıklarının üzerindeki etkisi nasıldır?

Cep telefonu, kapı kolu, merdiven korkuluğu gibi birçok yerde olabilen koronavirüse temas eden alerjik biri; elini daha sık gözüne ve burnuna götürecektir. Bunun sonucu olarak da; koronavirüs hastalığına yakalanma riski daha fazla olacaktır. Aynı zamanda koronavirüs taşıyan birisi de, sık hapşırma ve fazla burun akıntısı olması nedeniyle de etrafa daha fazla virüs bulaştıracaktır. Sonuç olarak koronavirüs; alerjisi olanlara daha kolay bulaşabilir ve alerjisi olan hastalar etrafına da daha fazla bulaştırabilir. Bu nedenle de; polenlere karşı alerjik nezlesi olanların dış ortamda bulunmaması, ellerin daha sık yıkaması ve maske takması, mümkünse burun ve gözünü elinin dış kısmı ile silmesi çok faydalı olacaktır.

Alerjik hastalıklar koronavirüs için risk oluşturur mu?

Çin'de bildirilen vakalarda, yeni koronavirüs nedeniyle yatan hastalarda; astım, alerjik nezle ve besin alerjisi gibi alerjik hastalıkların olmadığı bildirilmiştir. Çok az bir sayıda ilaç alerjisi ve ürtiker rahatsızlığı olan hastalar olduğu bildirilmiştir.

Alerjisi olan hastalar koronavirüse karşı daha dirençli midir?

Alerjisi olanların bağışıklığının daha güçlü olduğu ve koronavirüsünden koruduğu bilgisi maalesef doğru değildir. Alerjisi olanların mikroplara karşı değil, alerjenlere karşı bağışıklık sistemi daha fazla çalışmaktadır. Bu nedenle de; koronavirüsten korunmada herhangi bir etkisi yoktur.

Koronavirüs hastalığı belirtileri ile alerji belirtileri birbirinden nasıl ayrılır?

Koronavirüs hastalığında; öksürük, nefes darlığı, ateş ve boğaz ağrısı ön plandayken alerjik nezlede; sık sık hapşırma, gözlerde sulanma, burun akıntısı ön planda olup genelde ateş söz konusu değildir. Ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı alerjik hastalıkların ayrımında bize yardımcı olan belirtilerdir.

Alerjisi olanların antihistaminik kullanması bağışıklığı zayıflatır mı?

Zayıflatmaz. Tam tersine faydalı olabilir. Özelikle polen alerjisi olanlarda; burun kaşınması, nezle ve hapşırma virüsün daha kolay yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle; alerjik nezle belirtileriniz varsa mutlaka doktorunuza danışarak antihistaminik kullanmanız faydalı olacaktır. Burnunuzu silerken tek kullanımlık mendil kullanın. Toplu taşıma kullanırken maske kullanın, sık sık elinizi sabunlayın.

Kortizonlu burun spreyleri koronavirüs için riskli midir?

Riskli değildir. Tam tersini kortizonlu burun spreyleri alerjik nezlesi olanların burun mukozasını düzelteceği için direnci artıracaktır. Bundan dolayı doktorunuz kortizonlu burun spreyi önermişse, devam etmenizde fayda olacaktır.

Alerjisi olanlar ateş düşürücü olarak ne kullanmalıdır?

"İbuprofen" ile ilgili koronavirüs için risk oluşturduğuna yönelik bilgiler olduğu için "parasetamol" içeren ateş düşürücülerin kullanılması daha faydalı olacaktır.

Alerjisi olanlar koronavirüs için bağışıklığı güçlendirmek için ne kullanmalıdır?

Bol bol sıvı ve taze meyve suyu tüketin. Mümkün olduğu kadar az da olsa kırmızı et tüketin. Vitamin ve mineral takviyesi, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren beta glukan, omega 3 balık yağı alabilirsiniz. Ayrıca her gün, evde en az 20-30 dakika egzersiz yapın ve düzenli uyuyun. Güzel müzikler dinleyin ve hijyene önem verin. Moralinizi yüksek tutun. Bu uygulamalar koronavirüsten korumada faydalı olacaktır.

Alerji aşısı koronavirüse yakalanma riskini artırır mı?

Alerji aşı tedavisi için kliniğe giderken maske takın. Toplu taşıma kullanmamaya çalışın. Toplu taşıma kullanacaksanız, maske takmanız faydalı olacaktır. Kliniğe geldikten sonra elinizi sabun ve su ile yıkayın. Aşı yapıldıktan sonra diğer hastalar ile temas etmeyin.

Koronavirüsünden korunmak için immünoterapi tedavisini ertelemek gerekir mi?

Alerji aşısı yeni başlanacaksa, aşınızı 1-2 ay erteleyebilirsiniz. Eğer aşınız haftada bir yapılıyorsa, aşınızı aksatmayın. Alerji aşı tedavisi için kliniğe giderken maske takın. Toplu taşıma kullanmamaya çalışın. Toplu taşıma kullanacaksanız maske takmanız faydalı olacaktır. Kliniğe geldikten sonra elinizi sabunlu su ile yıkayınız. Aşı yapıldıktan sonra diğer hastalar ile temas etmeyin. Unutmayın aşı uygulamanız haftada bir yapılırken, aşınız bir hafta ertelenebilir. Ancak 2 haftadan fazla ara verilirse ilk dozdan başlamak gerekecektir. Ayda bir yapılıyorsa 3 hafta ertelenebilir. Daha uzun ertelenirse aşınıza yeniden başlama riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Toparlamak gerekirse;

• Alerjik hastalıklar koronavirüs riskini arttırmaz.

• Alerjik nezle ve göz alerjisi olanlar burun kaşınması ve göz kaşınmasında ellerinin dış yüzeylerini kullanmalıdırlar.

• Hapşırma sırasında tek kullanımlık mendil kullanılmalı yoksa kollarının iç yüzeyini kullanmaları faydalı olacaktır.

• Alerjik nezlesi olanların polen alerjisi varsa burun kaşınması ve hapşırmayı engellemek için doktorunuza danışarak antihistaminik ve burun spreyi kullanabilirsiniz.

• Alerjik nezle nedeniyle kortizonlu burun spreyi kullanıyorsanız doktorunuza danışmadan kesmeyin.

• Bağışıklığınızı yüksek tutmak için beslenmenize, vitamin desteğine, düzenli uykuya ve egzersiz yapmaya dikkat edin.

Kaynak: Bültenler

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