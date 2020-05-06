Alerjik astım hastalarına bahar uyarısı
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Alerjik astım hastalarına bahar uyarısı

Alerjik astım hastalarına bahar uyarısı
06.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:06

Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, bahar mevsimiyle birlikte artan nemin toz alerjisi olan astım hastalarının atak geçirmesine yol açabildiğini belirterek, "Bahar aylarında alerjik sinüzit vakalarında da artış yaşanıyor.

Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, bahar mevsimiyle birlikte artan nemin toz alerjisi olan astım hastalarının atak geçirmesine yol açabildiğini belirterek, "Bahar aylarında alerjik sinüzit vakalarında da artış yaşanıyor. Bu tablonun arkasından astım tetiklenebiliyor. Bu nedenle alerjik sinüzitin uygun şekilde tedavisi önemli." dedi.

Emri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alerjik bünyeli insanların baharın gelmesine sevinemediğini ifade ederek, baharla birlikte ağaçlar ve yabani bitkilerin, havaya polenlerini yaymaya başladığını söyledi.

Polen mevsiminin, her yıl mart ayında başladığını, ağustosa kadar devam ettiğini hatırlatan Emri, "Buna bağlı olarak polen alerjisi olan insanlarda mevsimsel alerjik rinit, mevsimsel rinokonjonktivit ve mevsimsel astım atakları ortaya çıkıyor." dedi.

Bahar alerjisi olan insanlarda gözlerde sulanma ve kaşıntı, hapşırma, burun akması, hırıltı ve kurdeşen gibi belirtilerin görüldüğünü aktaran Emri, şöyle devam etti:

"Alerjik astım hastalarında göğüste sıkışma, hırıltı, nefes almada zorluk ve gece veya sabah öksürüğü ortaya çıkıyor. Astımı olanların büyük çoğunluğunda ağaç, ot, küf, hayvan kepeği, toz ve hamam böceği dışkısına karşı alerji gözleniyor. Bahar mevsimiyle birlikte artan nem, toz alerjisi olan astım hastalarının atak geçirmesine yol açabiliyor. Bahar aylarında alerjik sinüzit vakalarında da artış yaşanıyor. Bu tablonun arkasından astım tetiklenebiliyor. Bu nedenle alerjik sinüzitin uygun şekilde tedavisi önemli."

"Yatarken cam açık olmamalı"

Prof. Dr. Salih Emri, bahar alerjisi olan astım hastalarının bahar mevsiminde sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Sigara içmenin veya sigara dumanına maruz kalmanın astım hastalarının atak sıklığını ve şiddetini artırdığını vurgulayan Emri, şunları kaydetti:

"Bahar mevsiminde polen etkisi ve sigara dumanı birleştiğinde ataklar daha şiddetli ve uzun oluyor. Bu yüzden astım hastaları, yılın her döneminde olduğu gibi bahar aylarında da sigaradan ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınmalı. Astım ile birlikte saman nezlesi varsa bahar mevsiminde ilaçlar dikkatli kullanılmalı. Astım ilaçları hastaların her zaman yanında olmalı. Hasta, hangi durumda inhaler kullanması gerektiğini bilmeli. Hastalar, bahar mevsiminde dışarıya çıkmak için sabah ve akşam saatlerini tercih etmemeli ve yatarken cam açık olmamalı. Çünkü sabah ve akşam saatleri, polen salınımının en yüksek olduğu saatlerdir."

"Astım hastaları, çamaşırlarını kapalı ortamda kurutmalı"

Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emri, alerjik astım hastalarının rüzgarlı ve fırtınalı havalarda dışarıda bulunmamaya özen göstermesi, dışarıya çıkıp eve döndüğünde duş alması ve tüm giysilerini yıkaması gerektiğini söyledi.

Alerjik astım hastalarının dışarıya çıkıp eve geldiğinde burnunu tuzlu su ile yıkamasında fayda bulunduğunu dile getiren Emri, şöyle konuştu:

"Alerjik astım hastaları, eve geldiklerinde ayakkabılarını evin dışında çıkarmalıdırlar. Astım hastaları, çamaşırlarını kapalı ortamda kurutmalı. Astım hastaları, arabalarında cam açmak yerine klima kullanmalı. Astım hastaları, bol su içmeye özen göstermeliler. Alerjik astımlı kişiler, bulundukları yerde hava kirliliğinin en yoğun olduğu saatleri bilmeli ve o saatlerde dışarı çıkmamalı. Dışarıya çıktıklarında ise güneş gözlüğü ve şapka takmalı. Evde polen filtresi olan klima kullanılması önerilir. Astım hastaları, arabalarının polen filtresini düzenli olarak değiştirmeli."

"Kortizon içeren inhaler spreyler astım tedavisinde önemli rol oynar"

Prof. Dr. Salih Emri, astımın tamamen ortadan kaldırılamayacağını, astıma uygun bir yaşam tarzı oluşturarak ve ilaç tedavisini düzenli uygulayarak belirtilerin kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Emri, hangi alerjenlere karşı duyarlı olunduğunun bilinmesinin, bu alerjenlerden kaçınabilmeyi sağlayacağını, bunun için alerji testlerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Astımın hafif, orta veya ağır şiddette olmasının tedavi planını değiştirdiğini, bu nedenle hastanın düzenli gittiği bir doktorunun olmasının önem taşıdığını vurgulayan Emri, ilgili hekimin atakların sıklığı ve şiddetine göre gerekli ilaç düzenlemelerini yapacağını söyledi.

Alerjik astım tedavisinde kullanılan çeşitli alerji ilaçları bulunduğunu ifade eden Emri, şunları kaydetti:

"Bunun yanında saman nezlesi varsa uygun şekilde tedavi edilmelidir. Çünkü saman nezlesi astımı kötüleştirebilir. Astım hastalarına ataklar esnasında kullanmaları için bronş genişletici ilaçlar verilebiliyor. Kortizon içeren inhaler spreyler ve ağızdan alınan ilaçlar astım tedavisinde önemli rol oynar.

İlaç tedavisinin yanında alerjenlerden kaçınmak için yaşanılan ortamda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Hayvan tüyüne alerji varsa evcil hayvanlardan uzak durulmalıdır. Toz alerjisi varsa ev düzenli olarak tozdan arındırılmalı, halılar kaldırılmalı, yatak odasında toz tutan eşya bulundurulmamalıdır. Gıda alerjenlerine dikkat edilmeli ve doğal, sağlıklı gıdalar tercih edilmelidir. Sigara içmekten ve sigara içilen ortamlarda bulunmaktan şiddetle kaçınılmalıdır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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