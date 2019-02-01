Alerji İle Yaşam Derneği'nden Türkiye'de Alerjik Çocuklara Özel İlk Kreş

Alerji hastası çocuğu ile yaşadıklarını sosyal medyada Alerjik Anne adıyla paylaşan Özlem Ceylan'ın alerjik çocuğu olan 16 aile ile birlikte kurduğu Alerji ile Yaşam Derneği, alerji hastalarının haklarını savunuyor ve sorunlara çözüm üretiyor. Bugüne kadar özellikle alerjik çocukların sorunlarına çözüm üretmek için pek çok çalışma yapan derneğin Kartal Belediyesi ile birlikte alerjik çocuklar için özel olarak tasarladığı bir kreşi bulunuyor. Kreş, her dört çocuktan birinin alerjik olduğu Türkiye'de ilk olması açısından önem taşıyor.

Fark Yaratanlar programı ile karşı karşıya kaldıkları sorunlara çözüm üreten kişilerin hikayelerini paylaşarak tüm bireyleri cesaretlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan "Bizler farkında olmasak da alerji, bu hastalıkla mücadele eden aileler için günlük hayatın içinde pek çok sorun yaratıyor. 183'üncü Fark Yaratanımız Alerjik Yaşam Derneği, bu sorunlardan şikayet etmek yerine hem kendileri hem de aynı problemleri yaşayan tüm aileler için çözüm üretmeyi seçerek topluma ilham veriyor. Sabancı Vakfı olarak derneğin çalışmalarını daha geniş kitlelerle buluşturarak toplumsal sorunların çözümü için bireysel adımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Alerjik çocukların yaşam kalitesini artırıyor

Toplumda basit bir hapşırık veya kaşıntıdan ibaret olduğu zannedilen alerji, insanın bağışıklık sisteminin normal şartlarda tepki göstermemesi gereken gıda, ilaç, toz, ev akarı, polen, kimyasallar, metal, güneş vb. uyaranlara aşırı tepki ve bir takım hastalık belirtileri göstermesi anlamına geliyor. Alerjinin yaygın ve özellikle çocukların günlük yaşamını olumsuz etkileyen bir hastalık olduğuna dikkat çeken dernek, hastalıkla ilgili doğru bilinene yanlışları düzeltmek için çalışırken alerjik çocuğu olan ailelere psiko-sosyal destek verilmesini ve toplumun alerjik hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesini de sağlıyor.

Başta çocuklar olmak üzere tüm alerji hastaları için çalışmalar yürüten dernek, bu çalışmalarla çocuklardaki alerji belirtilerinde değişim yaşanmasına katkıda bulunuyor.

Kaynak: Bültenler