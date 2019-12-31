Alerjen gıdalar menüde belirtilecek

31.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:06

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgileri tüketiciye sunulacak. Hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılması zorunlu olacak." dedi.