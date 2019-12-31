Haberler » Ekonomi » Alerjen gıdalar menüde belirtilecek - Ekonomi

Alerjen gıdalar menüde belirtilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgileri tüketiciye sunulacak.

31.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:06
Alerjen gıdalar menüde belirtilecek

Tarım ve Orman Bakanı , "1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgileri tüketiciye sunulacak. Hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılması zorunlu olacak." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler