Alemşahlı Menfezlerine Kavuşuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesinde yol geçişlerini rahatlatmak için menfez imalatlarına başladı.



MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların yol geçişlerinde yaşadıkları sıkıntıları çözüme kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sarıgöl'ün Alemşahlı Mahallesi'nde 3 ayrı noktada menfez imalatına başladı. Mahallede inşa edilen menfez imalatları ile yol geçişlerini rahatlatan çalışmaya imza atılacak. Menfezler sayesinde ayrıca mahallede yapılacak olan düğün salonu da yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkınlardan korunacak. Alemşahlı Mahalle Muhtarı Ahmet Ur, mahallelerinde yapılan menfez imalatından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muhtar Ur, "Menfezler sayesinde yol geçişimiz rahatlayacak. Aynı zamanda pislikten kurtuluyoruz. Çalışmalardan çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Mahalleli çalışmaları takdir ediyor" dedi. - MANİSA