"Alemin Mazisinden Ademin Mazisine - Geçmişin İzinde" Sergisinin Açılışı Gerçekleşti Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen "Alemin Mazisinden Ademin Mazisine - Geçmişin İzinde" isimli sergi yoğun katılım ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fuaye alanında gerçekleştirildi.

Programa Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet HACIOĞLU, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ, akademisyenler, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile üniversitemiz öğrencileri katıldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre ÖZŞAHİN gerçekleştirdiği açış konuşmasında, "Başta Trakya Yarımadası olmak üzere Türkiye'nin muhtelif kesimlerinden toplanmış mineral, süs taşı, kayaç, fosil ve mermer örneklerinin sunulduğu bu serginin temel amacı farkındalık oluşturmaktır. Serginin öne çıkan iki temel özelliği bulunmaktadır. Bunlardan ilki sergide Akdeniz Mamutu'nun çeşitli kemiklerine ait farklı kemik fosili örnekleri sunulmaktadır. İkinci önemli özellik ise barkod sisteminin oluşturulmasıdır. Bu sistem sayesinde sergi örneklerine ait bilgi doğrudan barkod yardımıyla cep telefonlarından okutulmaktadır. Serginin kurulmasında destekleri için başta Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN olmak üzere Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bülent EKER ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına teşekkür ederim. Ayrıca serginin her aşamasında çok büyük hizmetleri olan meslektaşlarıma ve öğrenci arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Serginin tüm katılımcılar için çok faydalı olacağı kanaatindeyim, herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ ise konuşmasında "Fen Edebiyat Fakültesi olarak bu tür etkinlikleri gerçekleştirmekten mutlu ve gururlu oldum. Serginin başta öğrencilerimiz olmak üzere herkese hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ, "Doğa, peyzaj ve Coğrafya iç içe girmiş bir vaziyette bulunmaktadır. Taşlara karşı özellikle öğrencilerin çok ilgisi var. Öğrencilere doğayı öğretmek ve doğa sevgisinin kazandırılması adına serginin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Serginin yapılmasında katkılar sunanlara çok teşekkür ederim" dedi.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet HACIOĞLU ise coğrafya biliminin öneminden bahsederek "Aslen bir Coğrafya Öğretmeni olarak Coğrafyacı olmanın ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayata dair her şey Coğrafya ile ilgilidir. Bundan dolayı sergiye davet edildiğim için çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER de törende gerçekleştirdiği konuşmasında, "Sayın Bölüm Başkanının bahsettiği gibi kısmetse burada Trakya'ya özgü toprak, kayaç ve benzeri uygulamaların coğrafi boyutlar içerisinde tanımlandığı, hatta ilerleyen zaman içerisinde teknoloji boyutunda hologramlarla bunların ifade edildiği bir yapıyı sizlere kısa zamanda sunmak için çaba göstereceğiz. Coğrafya bölümüne bu konuda elimden gelen desteği vereceğimi iletmek isterim. Her zaman bilim ve ilim konusunda yapılan faaliyetlere destek olmaya çaba gösteriyorum. İnşallah başlangıç noktası olan bu serginin ilerleyen zaman içerisinde müze konumuna gelmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Sergi, hepinize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Açış konuşmalarının ardından program, kurdele kesim töreni ve serginin gezilmesi ile devam etti. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünün hazırlamış olduğu sergi bünyesinde yer alan mineral, süs taşı, kayaç, fosil ve mermer örnekleri, Fen Edebiyat Fakültesi Fuaye alanı yan koridorunda sürekli bir şekilde sergilenecektir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet