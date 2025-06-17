Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Alemde Bir Gece filmi ne zaman, nerede çekildi?

Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Alemde Bir Gece filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Alemde Bir Gece filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Alemde Bir Gece konusu, özeti ve Alemde Bir Gece oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Alemde Bir Gece filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Alemde Bir Gece filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Alemde Bir Gece filmini izleyecek olanların merak ettiği Alemde Bir Gece konusu nedir, Alemde Bir Gece oyuncuları kimler ve Alemde Bir Gece özeti gibi konuları inceliyoruz.

ALEMDE BİR GECE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mutlu bir evliliği olan, etliye sütlüye karışmayan Ozan'ın eşi Elif birkaç gündür annesinin yanındadır, ertesi sabah dönecektir. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında bir kadın ve Fehmi'yle çıkagelir. Üniversitede okurken kanka oldukları büfeci Ati abilerini de peşine takmıştır.

Ozan, Tolga'yı evden kovalamaya çalışırken, üstüne bir de karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir. Ozan evdekilerin bir an önce gitmelerini beklerken, salonda tek başına maç izleyen Fehmi, oynadığı yasadışı bahis kuponuyla büyük para kazanınca heyecandan ölür. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref'in peşinden giderlerken, kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.

ALEMDE BİR GECE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmde Aydemir Akbaş, Beyti Engin ve Bülent Alkış'ın başrollerini paylaştığı filmin kadrosunda Ceyda Olguner, Selin Deveci, Burcu Binici, Ömer Gecü yer alıyor.

ALEMDE BİR GECE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yapımı filmin çekim yerleri henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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