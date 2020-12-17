Alemdar Müze Gemisi'ne İstiklal Madalyası talebi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde milli mücadele döneminde üstün yararlılıklar gösteren, 1982'de hurdaya ayrıldıktan sonra aynı ölçülerle benzeri yapılarak müzeye dönüştürülen Gazi Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için AK Parti ve CHP Zonguldak milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) kanun teklifi verildi.

AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Alemdar Müze Gemisi'nin milli mücadele döneminde ilk ve tek deniz savaşının kazanılmasını sağladığını, kazanılan zafer nedeniyle Türkiye'nin, Kurtuluş Savaşı'nın ilk uluslararası anlaşmasını imzaladığı hatırlatıldı.

Ortak geçmişin simgesi olan Alemdar Müze Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verildiği belirtilen açıklamada, "Tarihin seyrini değiştiren bu büyük ve önemli mücadele, uluslararası alandaki ilk başarının temelini atması açısından da tarihsel bir değere sahiptir. Alemdar Gemisi mürettebatı ve Kdz. Ereğli halkı Kurtuluş Savaşı'nın unutulmayacak olan destanlarından birini yazmıştır. Söz konusu kanun teklifi ile Kurtuluş Savaşı'nda büyük kahramanlıklar göstererek bir destan yazan Alemdar Gemisi'ne de İstiklal Madalyası verilmesi ile Alemdar Gemisi'ne hak ettiği önem ve değer verilmiş olacaktır." denildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da TBMM'ye Alemdar Müze Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için kanun teklifi verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçe halkının yıllardır bu konunun özlemini duyduğuna değinen Posbıyık, şunları kaydetti:

"Umarım en kısa sürede hak ettiğimiz madalya Ereğli'mize gelir. Dilerim, önümüzdeki ay 100. yılını kutlayacağımız Alemdar Destanı, bu madalyayla onurlandırılır. Bu konudaki çağrımın karşılık bulması ve iki partinin milletvekillerinin Ereğli davası için buluşması beni ayrıca mutlu etti. Umarım bu birliktelik, Ereğli'nin diğer bütün sorunlarının çözümü için de örnek teşkil eder."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş