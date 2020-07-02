Alemdar Müze Gemisi'ne İstiklal Madalyası talebi
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Alemdar Müze Gemisi'ne İstiklal Madalyası talebi

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevler üstlenen Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesini beklediklerini söyledi.

Alemdar Müze Gemisi'ne İstiklal Madalyası talebi
02.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:42

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevler üstlenen Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesini beklediklerini söyledi.

Ereğli Belediye Meclisi'nin Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda temmuz ayı ikinci birleşiminde konuşan Başkan Posbıyık, Türk ve dünya tarihinde önemli bir yere sahip Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için AK Parti ve CHP Zonguldak milletvekillerine çağrıda bulundu.

Kurtuluş Savaşı'nda önemli yararlılıklar gösteren Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilerek onurlandırılmasını isteyen Posbıyık, şöyle konuştu:

"İstiklal Savaşı'nın ilk deniz savaşı Alemdar'dır. İlk deniz şehidi Recep Kahya bu gemidedir. Bizim mürettebatın Fransız askerlerini esir alması nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'e Fransızlar müracaatta bulunuyor ve askerlerin bırakılmasını istiyorlar. Bir anlaşma imzalanıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk anlaşmayı Mustafa Kemal, Ereğli'de Alemdar Gemisi için imzalıyor. Zonguldak'ın bir değeri olan Alemdar Gemisi'ne madalyayı halen alamadık. Bu konuda uğraşan çok değerli arkadaşlarımız oldu ama başaramadılar. Bu siyasi bir konu değil bu tarihi bir konudur. Tarihte yerini almış çok önemli bir konu. AK Parti ve CHP Zonguldak milletvekillerine sesleniyoruz. Lütfen, siyaseti bir tarafa itip Ereğli davasına destanlar yazan Alemdar Gemisi noktasında bir araya gelip 5'li bir önergeyi meclise sunarak bizden de ne emrederseniz yanınızdayız. Bu tarihi vakayı madalya ile onurlandırmanızı istiyoruz."

Öte yandan Posbıyık, Ereğli Belediye Encümeni tarafından Erdemir'e kesilen cezalara ilişkin Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildiğini ve hukuki sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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