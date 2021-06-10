Alemdar Esnafından Başkan Büyükakın'a Teşekkür
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Alemdar Esnafından Başkan Büyükakın'a Teşekkür

Alemdar Esnafından Başkan Büyükakın'a Teşekkür
Habermetre - Haberler | Toplum

Alemdar Caddesi esnafları altyapı ve üstyapı noktasında hızlı bir çalışma yapan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı, düzenledikleri sabah kahvaltısında ağırladı.

Alemdar Caddesi esnafları altyapı ve üstyapı noktasında hızlı bir çalışma yapan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı, düzenledikleri sabah kahvaltısında ağırladı. Pandemi nedeniyle daha önce bu şekilde düzenledikleri organizasyonu yapamadıklarını söyleyen esnaflar, kahvaltıda Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirildiği Alemdar Caddesi projesi için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in de yer aldığı birliktelikte, samimi sohbetler yapıldı. Alemdar Caddesi esnafı, Başkan Büyükakın'a yaptıkları çalışma için bir teşekkür pankartı asarken, "Bizi mağdur etmeden çalışmaları en kısa sürede tamamlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyoruz" ifadelerinin altında da bir hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

"28 GÜNDEKİ ÇALIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER"

Kocaelispor şampiyonluğu için pasta kesilen organizasyonda, esnaflar adına konuşma yapan Mehmet Şen, 45 günde bitirilmesi planlanan Alemdar Caddesi'nin 28 gün gibi çok kısa bir sürede bitirilmesine teşekkür etti. İzmit içerisinde otopark taleplerini de dile getiren esnafları dikkatli bir şekilde dinleyen başkan Büyükakın, İnönü Caddesi için esnaflardan gelen talepleri oluşturulacak komisyonla Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ile çalışma yapılması talimatını verdi. Başkan Büyükakın, "Bölgede esnaflarımızın yapılmasını istediği çalışmaları hayata geçirmek için ortak akıllan birlikte hareket edelim. Bunların yanında gerekirse cephe giydirmesine kadar planlayalım" ifadelerini sarf etti.

"MALİYE'DEN YER TALEP ETTİM"

İzmit merkezdeki otopark taleplerini her fırsatta ifaden eden vatandaşlarımız ve esnaflarımız için de çözüm aradıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Bu nedenle Derince'ye taşınacak olan Kocaeli Vergi Dairesi'nin alanına otopark yapmak için Maliye'den yer talep ettim. Yerin verilmesi halinde burada nasıl bir otopark yapacağımızı çalışacağız. Bu bölgedeki trafik akışını, zeminin yapısını görmemiz gerekiyor" dedi. Programın ardından Büyükakın ve beraberindeki heyet bölgedeki esnafları ziyaret ederek, bereketli işler diledi.

Kaynak: Habermetre

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