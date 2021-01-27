ZONGULDAK - Alemdar Destanı'nın 100. yıl dönümü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye intikalinin 100. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Deniz İkmal Üsteğmen Gökay Hasanoğlu, Süleymanlar Mahallesi'ndeki Alemdar Anıtı önünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, İstiklal Savaşı'nda büyük öneme sahip Alemdar Gemisi'nin, 5 Şubat 1921'de 7 kahraman denizci tarafından İstanbul'dan kaçırıldığını söyledi.

Ereğli'ye 6 Şubat'ta gelen ve halk tarafından sevinçle karşılanan Alemdar Gemisi'nin personel, kumanya ve yakıt ikmalinin ardından Trabzon'a hareket etmek için buradan ayrıldığını anlatan Hasanoğlu, şöyle konuştu:

"Alemdar Gemisi'nin ihbar edilmesi üzerine Fransız C-27 gambotu (bir veya birkaç silahlı küçük savaş gemisi) tarafından yolu kesilerek tüm silahlara el konuldu. Yalnızca süvari ve çarkçıbaşı tabancalarını saklama imkanı bulmuştur. Sonrasında 6 Fransız askeri eşliğinde ve C-27 gambotu refakatinde İstanbul'a hareket edilmiştir. Ereğli'nin 10 mil açıklarında, Alemdar personeli, kendi aralarında kargaşa çıkararak kumandayı tekrar ele almış ve Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Ereğli'ye dönüş yapmayı başardı. Bu sırada olayı fark eden C-27 gambotu Alemdar'a ateş açmış, çatışma seslerini Ereğli'den duyan halk, sahilden ve denize açılan 200 kişilik grup sandallardan C-27 gambotuna yaylım ateşi açarak gambotun açığa kaçmasını ve daha sonra Zonguldak'a geri dönmesini sağlamıştır."

Alemdar Gemisi'nin, kaçırılmasını önlemek maksadıyla 27 Ocak 1921'de Çoban Çeşmesi önlerinde karaya oturtulduğunu ve bir miktar su alması sağlandığını ifade eden Hasanoğlu, şunları kaydetti:

"Serdümen Recep Kahya, bu çatışma sırasında kalbinden vurularak İstiklal Savaşı'mızın ilk deniz şehidi unvanını almıştır. Çatışmada 3 personel de yaralanmıştı. 28 Ocak 1921'de bütün Ereğli halkının katılımıyla cenazesi şehir mezarlığına defnedilmiştir. Alemdar'da esir edilen 6 Fransız askerin iadesi maksadıyla 17 Şubat 1921 yılında Alemdar Antlaşması yapılmıştır. Milli Mücadele kapsamında birçok görevde bulunmuş, mühimmat ve önemli malzemelerin transferini yapmış, üzerine monte edilen toplar sayesinde başta Şahin Vapuru olmak üzere Novorosyk'de harp mühimmatı taşıyan gemilere karakol ve kollama görevi yapmıştır. Ayrıca Pontus çeteleriyle mücadele etmiştir.

Romanya ve Bulgaristan'a deniz yoluyla kaçan Abacı Yanko ve Sarı Yani çetesini yakaladığı gibi birçok çeteyi de yakalayarak resmi makamlara teslim etmiştir. Alemdar, büyük zaferlerden sonra 1924-1959 yıllarında kurtarma işleriyle uğraşmış, 1959 yılında hizmet dışına çıkarılmıştır. 1982'de ise sökülmek üzere satılan Alemdar Gemisi, 2004'te Kasım ayında Ereğli'de kurulan Gazi Alemdar'ı Yaşatma Derneğinin çalışmaları sonucunda, İstanbul Tersanesi'nin imalat projeleri, Ereğli Belediyesinin konulacağı sahil şeridini, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının da gerekli sacları vermesiyle bugünkü haline getirilmiştir."

Kutlama programı

İkinci program, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ve CHP Zonguldak milletvekilleri tarafından Gazi Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine teklif sunulduğunu belirterek, "Bu bizleri çok memnun etmiştir. Bu teklifin meclisimiz tarafından biran önce ele alınıp hak ettiğimiz İstiklal Madalyası'nın verilmesini heyecanla bekliyoruz" dedi.

Etkinlik, kahramanlık ve Ereğli türkülerinin seslendirildiği müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş