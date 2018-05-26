Alemciler Ramazan'da da Mesai Yapıyor

Türk ve İslam sanatında önemli bir yere sahip olan kubbelerin alemlerini yapan ustalar, Ramazan ayında da mesai yapmaya devam ediyorlar.

Gaziantep'ten Türkiye'nin birçok noktasına ulaştırılan alemler şehrin tek alem ustası olan Yaşar Kervancıoğlu'nun usta ellerinden çıkıyor. Boyları 4,5 metreye kadar uzanan bakır alemlerine ise ülkenin dört bir yanından talepler geliyor. Estetik açıdan da kubbe veya minarelerin adeta semaya yükseliyormuş gibi bir his uyandıran, Türk ve İslam sanatında cami, türbe ve medrese tipi kubbeli inşa edilen mekanların minare bölümlerinin üst kısımlarına yerleştirilen alemlerin meşakkatli yapımı için ustalar Ramazan ayında dahi mesai harcıyorlar.

Gaziantep'in ve bölgenin tek alem ustası 82 yaşındaki Yaşar Kervancıoğlu, hazırladığı kubbe alemlerini Türkiye'nin birçok yerine gönderdiğini söyledi.

Ramazan ayının bereketinden dolayı işlerin biraz daha iyi olduğunu vurgulayan Kervancıoğlu, "Ramazan ayında işlerimiz biraz fark ediyor. Bu ay daha sevap dolu bir ay olduğu için almak isteyenler veya yaptırmak isteyenler talep ediyorlar. Bu meslek bizde dede ve baba mesleği olduğu için küçüklüğümden beri bu işin içindeyim. Mesleğimiz esasen bakırcılık. Bakırdan aklına ne gelirse o yapılırdı bizim çocukluğumuzda. Bu iş el emeğiydi ama zamanla bu biraz değişti. Makinalaştı demek istiyorum" dedi.

"Mesleğin çırağı kalmadı"

Meslekte çırak yetişmediğini belirten 65 yıllık alem ustası Yaşar Kervancıoğlu, "Bu işin çırağı kalmadı. Önceden herkes çocuğunu belli bir ustanın yanına bırakırdı. Ücrette talep etmezdi. Önemli olan orada çocuğun bir meslek öğrenmesiydi" şeklinde konuştu.

Dekor amaçlı kullanılıyor

Alemlerin dekor malzemesi olarak ta kullanıldığını belirten Kervancıoğlu, "Bölgede hemen hemen sadece ben yapıyorum. Çünkü alemin yapılması için ancak şehirde bir cami yapılacakta alem isteyecekler. Öbür işler gibi devamlılığı olan bir iş değil. Sürekli ihtiyaç değil ancak cami yapıldığı zaman iş oluyor. Bu aralar azda olsa dekor için alanlarda oluyor. Evlerin salonlarında yahut, otellerin girişine koyuyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP