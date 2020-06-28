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Aleksic 6. golünü attı

Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Danijel Aleksic, ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkarmış oldu.

Aleksic 6. golünü attı
28.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:58

Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Danijel Aleksic, ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkarmış oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin tek golü golü 51. dakikada Danijel Alkesic'ten geldi. Aleksic, bu golle ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Sırp oyuncu, daha önce Rizespor (2), Antalyaspor, Kayseripsor ve Ankaragücü ağlarını havalandırmıştı. Aleksic'in 2 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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