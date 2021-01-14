Aleksey Navalni: Zehirlenen Rus muhalif lider Rusya'ya dönüyor

Rusya lideri Vladimir Putin'i sert sözlerle eleştiren muhalif lider Alexey Navalni, 17 Ocak'ta Rusya'ya dönmek üzere uçak bileti aldığını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Navalni, "Rusya benim ülkem, Moskova benim şehrim, çok özledim" ifadelerine yer verdi.

Geçen yıl 20 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya giden bir uçakta hastalanmış ve uçak Omsk'a acil iniş yaptı. Birkaç gün sonra Navalni'nin Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği açıklandı ve Navaln, tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e götürüldü.

Navalni'nin ekibi ve bazı Rus araştırmacı gazeteciler, saldırıyı Rus gizli servisinin gerçekleştirdiğini savunuyor. Navaln, zehirleme emrini doğrudan Putin'in verdiğini söylüyor.

Rus yetkililer ve Kremlin ise iddiaları sert bir dille yalanlıyor.

Navalni neden Rusya'ya dönüyor?

Dönüş biletini aldığı açıkladığı Instagram paylaşımında Navalni, "Benim için hiçbir zaman geri dönüp dönmeyeceğime dair bir soru işareti yoktu. Çünkü ben orayı terk ettim. Tek bir sebeple yeniden hayata döndürülmek üzere Almanya'ya getirildim: Beni öldürmeye çalıştılar. Ben hayatta kaldım." açıklaması yaptı.

Rusya'ya dönmesi halinde hapis cezası alabileceğine dair Rus yetkililerden daha önce açıklamalar gelmişti. Navalni'nin Moskova'ya dönmesi halinde hakkında dava açılabilir.

Geçen ay Rus yetkililer, daha önceki bir yolsuzluk davası sebebiyle Moskova'da bir karakola düzenli olarak imza vermesi gerektiğini açıklamış; aksi takdirde yasayı ihlal ettiği için hapse girebileceğini söylemişlerdi.

Bu hafta içinde de imzaları atmadığı için hapis cezası alması gerektiğine dair bölge mahkemesine bir yazı gönderildi.

Buna ek olarak Rusya'daki bir araştırma komitesi, Navalni hakkında çeşitli sivil toplum kuruluşlarına yasadışı şekilde para aktarımı yaptığı gerekçesiyle başka bir dava açtı. Bu kuruluşların arasında Navalni'nin etkin Yolsuzluk KarşıtıDerneği de var.

44 yaşındaki Navaln, Putin'in kendisini Rusya'da uzak tutmak ve dönüşünü engellemek için bu tür davalara başvurduğunu söylüyor.

BBC'nin Moskova muhabiri Sarah Rainsford'a göre Alexey Navalni, destekçilerini Pazar günü Vnukovo Havalimanı'na giderek kendisini karşılamaya çağırdı. Büyük bir kalabalığın havalimanında toplanması bekleniyor.

Rusya'ya iner inmez tutuklanarak cezaevine götürülmekten korkan Navalni'nin, kalabalıkları havalimanına toplayarak buna engel olmaya çalıştığı belirtiliyor.

Kalabalık bir karşılama, aynı zamanda Putin'e karşı açık bir gösterisi olarak da değerlendirilebilir.

Navalni'nin kendisini zehirlemekle suçladığı Putin, Aralık ayında yaptığı bir konuşmada Navalni'den gülerek bahsetmiş ve "Navalni bizim için hiç kimseydi. Eğer Rus güvenlk güçleri ölmesini isteseydi, ölmüş olurdu" açıklaması yapmıştı.

Navalni'nin zehirlenmesi sonrası ülkede herhangi bir eylem yapılmamıştı. Yurt dışında olması Navalni'ye desteği azaltmış da olabilir ancak Navalni iyileşmeye başaldığından bu yana Rusya'ya geri döneceğini söylüyordu.

Ağustos ayında Berlin'de hastaneye yatırılan Navalni, Eylül ayında taburcu edilmişti. Fizik tedavisi devam eden Rus muhalif lider, neredeyse tamamen iyileştiğini açıkladı.