- Aleksandr Trifunovic: "Anadolu Efes, maçı hücum ribaundlarıyla aldı"

İSTANBUL - Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandr Trifunovic, 4. periyodun tamamında kötü bir oyun sergilediklerini aktararak, "Hücum ribaundları maçın sonucunu belirledi ve Efes de maçı hücum ribauntlarıyla aldı" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 89 - 77'lik sonuçla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandr Trifunovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes'i tebrik ederek sözlerine başlayan Sırp Başantrenör, "Simon ve Brown gibi oyuncuları kenarda bırakarak bu şekilde oynayan takımlara karşı çok daha mücadeleci olmanız gerekiyor. 40 dakika boyunca fiziksel oynamalısınız. 40 dakika boyunca konsantre olmanız gerekiyor. Maalesef bugün başarılı olamadık. 2. çeyreğin başında ve 3. periyodun tamamında başarılı olamadık. 4. çeyrekte maça girmeye çalıştık. Efes, maçı koparır gibi oldu ve fark yükseldi. Hücum riabundları maçın sonucunu belirledi. Efes de maçı hücum riabundlarıyla aldı" şeklinde konuştu.

Metin Türen: "Gaziantep maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz"

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Metin Türen ise, maça istedikleri gibi başladıklarını söyleyerek, "Aslında maça istediğimiz gibi başlayarak, öne geçtik ama 3. periyotta kötü oyunla geri düştük. Geri gelemedik ve gelemeyince fark açıldı. Anadolu Efes, Real Madrid maçından sonra yorgundu ama bunu değerlendiremedik. Gaziantep maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz. Genel olarak hücum ribaundunda sıkıntımız var. Antrenmanda çalıştıklarımızı yapamıyoruz. İnşallah bu sonraki maçta daha iyi yaparız" diye konuştu.