Aleksander Ceferin: "İstanbul'daki finale seyirci olacakmış gibi hazırlanıyoruz"
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Aleksander Ceferin: "İstanbul'daki finale seyirci olacakmış gibi hazırlanıyoruz"

29.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:37
Aleksander Ceferin:

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2021 yılında İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline seyircili oynanacakmış gibi hazırlandıklarını söyledi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2021 yılında İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline seyircili oynanacakmış gibi hazırlandıklarını söyledi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ülkesi Slovenya'da açıklamalarda bulundu. Başkan Ceferin, korona virüs döneminde futboldan çok virüsün konuşulduğunu ifade ederek, "Nerdeyse 30-40 kere teste girdim. Çok fazla uyumadım, gece gündüz çalışmak zorundaydık. Hükümetlerle görüşmeler yaptık ve halen daha yapıyoruz. Şu anda futboldan çok sağlık meselelerine odaklandık" şeklinde konuştu.

"İstanbul'daki finale seyircili olacakmış gibi hazırlanıyoruz"

İstanbul'da oynanacak olan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili görüşlerini aktaran Ceferin, finalin seyircili oynanacağı düşüncesiyle bütün hazırlıkları yaptıklarının altını çizerek, şu cümlelere yer verdi:

"Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Şampiyonlar Ligi'nde ilginç bir sistem düşünüyoruz"

Aleksander Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mevcut formatın en az 2024'e kadar devam edeceğini duyururken, "2024'ten sonra değişiklikler olabilir. Hafta sonu oynamak istemiyoruz çünkü yerel liglerin değerinin düşmesini doğru bulmuyoruz. Ancak biraz daha farklı, daha ilginç bir sistem düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali şu anda olduğu kadar gerçekçi olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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