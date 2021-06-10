Aleksandar Pesic, Karagümrük'te
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aleksandar Pesic, Karagümrük'te

Aleksandar Pesic, Karagümrük'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Karagümrük, son olarak Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Pesic'i renklerine bağladı. Sırbistan Milli Takımı'nda farklı yaş gruplarında görev alan başarılı futbolcunun kariyerinde Sırbistan ile Moldova liglerinde şampiyonluk ve İsrail Kupası bulunuyor.

Pesic daha önce Girit, Sheriff, Jagodina, Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, Al Ittihad ve Seoul'de de top koşturmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Hazal Kaya Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Diego Ali Koç Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aleksandar Pesic, Karagümrük'te - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:35:27. #1.15#

title