Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, "Bizim için kötü bir mağlubiyet oldu. 38 dakika iyi oynadığımız karşılaşmayı son 2 dakikada kaybettik. Larkin ve Micic kontrolü eline aldı ve çok önemli atışlar yaptı" dedi.

Turkish Airlines Euroleague'in 12'nci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'e 89-84 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic açıklamalarda bulundu. İyi oynadıkları bir maçı son 2 dakikada kaybettiklerini söyleyen Djordjevic, "Bizim için kötü bir mağlubiyet oldu. 38 dakika iyi oynadığımız karşılaşmayı son 2 dakikada kaybettik. Larkin ve Micic kontrolü eline aldı ve çok önemli atışlar yaptı. Maç boyunca çok iyi oynadık. Hücum ve savunma açısından rakibimize hazırdık. Bazı kötü kararlarımız oldu. Enerjimiz düştü. Zor bir süreç oldu. Oyuncularımız mücadele ediyorlar. Jan'ın 5'inci faulünü alması da bizi zora soktu" diye konuştu.

Achille Polonara'nın Euroleague'de aldığı sürelerle ilgili olarak gelen bir soruya ise tecrübeli başantrenör, "Oyunculara daha iyi olmaları için daha çok zaman vermek gerekiyor. Kimseyi parmakla göstermek istemem. Oyuncuların düşüşleri olabiliyor. Bu durumlarda benim onları daha iyi noktaya getirmem gerekiyor. Birkaç gün öncesine kadar Polonara çok zor bir maçtan çıktı. Booker'ın dinlenme fırsatı oldu. O yüzden onun enerjisine ihtiyacımız vardı" cevabını verdi.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri

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