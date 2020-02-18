Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!

18.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:54

2016 yılının son günlerinde kurulan Alegori; Temel Yayla ve Caner Cancı tarafından kurulmuştur. Yıllardır pek çok farklı projede yer alan müzisyenler herhangi bir ticari kaygı olmaksızın kendi müziklerini yapabilmek adına bir araya gelmişlerdir.

2017 yılında yayınladığı AYI albümüyle dinleyicisiyle buluşan grup, yoluna 'Dünya' ve 'Gökkuşağı' teklileriyle devam etmiştir. Grubun güncel kadrosu Temel Yayla (vokal), Caner Cancı (davul) ve Ahmet Aday (akustik, elektronik, bas gitar)'dan oluşmaktadır.

'Senden sonra'nın kayıtları, mix, mastering ve editi Stüdyo Bonzo'da Akın Erdem Kadiz tarafından yapıldı. Albümde klavyede Koray Onur Alarslan ALEGORİ ile birlikte yer alıyor. Video kurgu ve albüm kapak tasarımı ise İhsan Coşkun'a ait.

Dijital olarak yayınlanan 'Senden sonra'yı dinlemek için:

- YouTube: https://youtu.be/oVXe9vfY_wU

- Spotify: http://bit.ly/Senden-Sonra

- Music Apple: https://apple.co/37stCNf

- Deezer: http://bit.ly/2OULZDY

Yepyeni şarkıları ve sahne çalışmaları için ALEGORİ'yi sosyal medyadan takip edebilirsiniz:

- Instagram: www.instagram.com/alegorimusic

- Facebook: www.facebook.com/alegorimusic

Alegori sevilen şarkıları ve kendine has cover çalışmalarıyla Rock'n Roll, Hard Rock, Blues Rock tadında sahnede, davetlisiniz!

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