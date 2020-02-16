Aldudak'tan İl Sağlık Müdürü Tekin'e ziyaret
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Aldudak'tan İl Sağlık Müdürü Tekin'e ziyaret

Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

16.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:40
Aldudak'tan İl Sağlık Müdürü Tekin'e ziyaret

Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.


İş adamı Aldudak, Diyarbakır'a atanan İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin'i makamında ziyaret etti. Aldudak, Dr. Cinan Tekin'in, göreve atandığı günden bu yana, kentin sorunlarının çözüme kavuşması noktasında gayret gösterdiğini söyledi.


Dr. Tekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aldudak'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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