Aldudak, İdlib saldırısını kınadı

01.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:13

Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan hain saldırıyı kınadı.



Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında 34 asker şehit oldu, 32 asker de yaralandı. İş adamı Aldudak, rejim güçlerince gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadı. Aldudak, "Türkiye-Suriye sınırının bize çok yakın olan bölgesinde, istikrarsızlığı sonlandırma adına başlattığı girişimlerde bulundu. Tamamen oradaki karmaşayı sonlandırmak, masum ve savunmasız sivillere yönelik sürdürülen katliamları bitirmek niyetiyle yapılan bu girişime karşılık, zalim Esad rejiminin böylesine küstahça ve kalleş bir saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Vesayet savaşlarıyla ülkeleri karıştıran, sürekli Müslüman kanı dökmeye çalışan, komşu ülkeleri birbirine düşüren küresel güçler, bölge ülkelerini bu şekilde kıskaca almak istemekteler. Bütün bunlar yaşanırken, dün akşam saatlerinde aldığımız acı haberle yıkıldık. 34 evladımızı, bu eli kanlı Esad rejiminin unsurları tarafından, sinsice yapılan hava saldırısında kaybettik. Bizler 34 evladımızı kaybederken ve bir o kadarı da bu kalleş saldırıda yaralanırken, ne acıdır ki Suriye rejim güçlerini destekleyen İran ve Rusya'nın fütursuz açıklamaları, bizleri daha da üzdü. Türkiye'nin uluslararası hukuk angajmanlarına bağlı kalarak yaptığı harekatlara bile karşı çıkan, sürekli bizi dünya kamuoyuna şikayet eden Esad ve işbirlikçileri, bu yaptıklarının hesabını ödeyecekler. İşin vahim olan diğer tarafı, bugün bile NATO, Birleşmiş Milletler ve bazı Avrupa ülkelerinin, şu noktada bile olayın ciddiyetini kavrayamamış olmalarıdır. Bugüne kadar hep Türkiye cumhuriyeti devleti olarak, büyük acıları biz yaşadık. Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin tesisi için çaba harcamaktadır. Şehitlerimizin kanının yerde kalmadı ve eli kanlı rejimin tetikçilerine misliyle karşılık verildi. Bütün şehitlerimize, Allah'tan rahmet, acılı ailelerimize sabırlar ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA