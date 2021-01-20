Aldıkları ek tedbirlerle kesintisiz diş tedavisi ve eğitim hizmeti sundular

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aldığı ek tedbirlerle hem eğitim hem de diş tedavisi hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aldığı ek tedbirlerle hem eğitim hem de diş tedavisi hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

Yaklaşık 16 milyon lira ödenek ayrılarak yeni hizmet binası yapılan ve son teknolojik cihazlarla donatılan fakültenin girişine salgın nedeniyle termal kamera yerleştirildi.

Enfeksiyon komitesinin yanı sıra İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan hocaların da yer aldığı fakülte bünyesinde Kovid-19 Kriz Kurulu oluşturuldu.

Hem akademik hem idari olarak güncelleme yapılarak kliniklerden laboratuvarlara kadar her alanda ek tedbirler alındı. Muayene edilen her hastadan sonra diş üniteleri 15 dakika havalandırılıyor.

Online randevu ile HES doku alınarak hizmet verilen fakültede, doktorlar N95 maskenin üzerine normal maske ve siperlik takıyor, her hasta için eldivenlerini, önlüklerini değiştirip koruyucu siperliklerini dezenfekte ediyor. Kliniklerin de sık sık dezenfeksiyonu sağlanıyor.

Çevrim içi eğitimlerle teoriğin yanında pratik yapma imkanı da sunan öğretim üyeleri, yaptıkları materyallerin örneğini göndererek öğrencilerine de deneyimleme imkanı sunuyor.

"Salgına rağmen 100 binin üzerinde hastanın tedavisini yaptık"

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada fakültelerinin Türkiye'nin önemli merkezleri arasında bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin teorik eğitimlerinin yanı sıra pratiklerin de önemli olduğunu vurgulayan Kuştarcı, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle sürekli iletişim halindeler. Örnekler yapıp öğrencilerimize gönderiyorlar. Öğrencilerimize evlerinde kalmalarına rağmen fakültedeymiş gibi uygulama imkanı sunuyoruz." dedi.

Acil tedavilerin kesintisiz devam ettiğine değinen Kuştarcı, Sağlık Bakanlığının salgınla ilgili yayımladığı tedbirlerin yanı sıra ek tedbirle de hizmet sunduklarını bildirdi.

Her hastanın özel solüsyonlarla ağzını gargarayla dezenfekte ettiğini belirten Kuştarcı, "Diş hekimleri, salgın sürecinde önemli bir mücadele verdi. Hem kesintisiz ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyoruz hem de meslektaşlarımız sahada filyasyon ekibi olarak yoğun çalışıyor. Filyasyon ekiplerinin büyük kısmı diş hekimi. Sadece fakültemizde salgına rağmen geçen sene 100 binin üzerinde hastamızın tedavisini yaptık." diye konuştu.

Kuştarcı alınan yoğun tedbirler sayesinde hastadan hekime ya da hekimden hastaya bulaş yaşamadıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız