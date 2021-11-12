Aldıkları eğitimle fıstık üreticileri rekoltede 2 kat artış sağlayacak

GAZİANTEP (İHA) - Siirt'te fıstık hastalığı ve zararları ile fıstık ağaçlarında budama, gübreleme, sulama ve tozlaşma konusunda çiftçilere eğitim verildi.

Siirt'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 3 milyar liranın üstünde gelir sağlayan Siirt fıstığında, fıstık üreticilerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Gaziantep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden gelen Dr. Nevzat Aslan ve Sulama Uzmanı Serkan Kösetürkmen tarafından çiftçilere 5 gün boyunca teorik, bağ ve bahçede uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlere katılan çiftçi ve teknik elemanlara Siirt fıstığında modern sulama teknikleri, gübreleme, budama, bakım, erkek ve dişi ağaçlarda tozlaşmanın dönemi ve hastalıklar konularında ayrıntılı bilgi verildiği dile getiren Aslan, verilen eğitimlerin üreticilere önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aslan, "Bugün burada Siirt fıstığı konusunda eğitim vermek üzere geldik. Bir haftalık bir eğitim programı hem teknik elemanlara hem çiftçilerimize, üreticilerimize gübreleme, sulama ve genel bakım işleri ile ilgili salonda eğitim verdik. Şuanda arazide eğitim veriyoruz. Burada fıstık olarak dönümden yaklaşık 350- 400 kilogram alma imkanımız varken çiftçilerimiz, bahçeden bahçeye değişmekle birlikte 50 ile 150 kilogram almaktalar. Eğer doğru uygulamaları çiftçilerimiz yaparsa gübreleme, sulama, budama, tozlaşma, erkek ağaç bulunuyor fıstıkların içerisinde yeteri miktarda varsa bunun yanında hastalıklarla ve zararlarla doğru bir şekilde mücadele edildiği zaman gerektiği kadar gerektiği zaman toprak işleme faaliyetleri yapıldığı zaman şuan verimimizi iki ve üç kat arttırma imkanımız var" dedi.

Siirt'te birçok çiftçinin fıstık ağaçlarını budarken, sulama, gübreleme ve tozlaşma yaparken hatalı işlemler yaptıklarını söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, çiftçilerin yapmış olduğu yanlış uygulamanın önüne geçmek ve üreticileri bilinçlendirmek amacıyla deneyimli konu uzmanları tarafından üreticilere 5 günlük eğitim verdiklerini ve bu eğitimle öğrenilen bilgilerin uygulanması halinde Siirt ili genelinde çiftçilerin verimde 2-3 kat artış elde edebileceklerini söyledi. - SİİRT