Aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri öne sürülen 3 kişi tutuklandı
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Aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Amasya'da, satın aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı noter işleminden sonra gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

04.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:28
Aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri öne sürülen 3 kişi tutuklandı

'da, satın aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı noter işleminden sonra gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon, ve Suluova ile 'un Vezirköprü ilçelerinde ikinci el otomobil ticareti yapan H.D, D.K, B.D. ve A.D'nin satın aldıkları araçlar için sahiplerine verdikleri parayı noter işleminden sonra gasbettikleri bilgisi üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların 3'ü Kocaeli'de, biri ise Gümüşhacıköy ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden H.D, D.K. ve B.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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