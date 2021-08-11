Aldığı yakıtın parasını ödemeden kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aldığı yakıtın parasını ödemeden kaçtı

Aldığı yakıtın parasını ödemeden kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan şahıs, aldığı yakıtın parasını vermeden kaçtı.

Adıyaman'da, bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan şahıs, aldığı yakıtın parasını vermeden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen bir şahıs, 14 litre yakıt aldı. Yakıtı alan ismi öğrenilemeyen şahıs, aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. İstasyon çalışanları durum üzerine polisi arayarak bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek eşgalini belirlediği sürücü ile başka bir ülkeye ait plakalı olan otomobilin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Akkaya Haluk Levent Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aldığı yakıtın parasını ödemeden kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:34:13. #1.16#

title