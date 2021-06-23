Aldığı yağışla yüzünü verime dönen ayçiçeği, Trakya çiftçisinin yüksek rekolte umudunu artırdı
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Aldığı yağışla yüzünü verime dönen ayçiçeği, Trakya çiftçisinin yüksek rekolte umudunu artırdı

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 45'inin yapıldığı Trakya'da yaz yağmurları üründe verimi artırıyor.

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 45'inin yapıldığı Trakya'da yaz yağmurları üründe verimi artırıyor.

Anadolu'nun çoğunluğunda yaşanan kuraklığa rağmen Trakya son yılların en yağışlı günlerini geçiriyor.

Nisan ayında toprakla buluşturulan ayçiçeği tohumları gübreleme sonrası gelen yağmurlarla yeşerdi, boy verdi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, yağışların ayçiçeğinin gelişmesine büyük katkısı olduğunu söyledi.

Bu sezon yüksek rekolte beklediğini belirten Arabacı, şöyle dedi:

"Ayçiçeğinin gelişimi güzel ve herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yağışlar belli aralıklarla devam ederse iyi bir sezon olacağı kanısındayım. Ayçiçeği az ve sık yağış sever. Geçen yıllarda yaz yağışları olmayınca verimlerde büyük düşüşler oldu.

Bu yıl baktığımızda gelişimi güzel, inşallah bu sıkıntıları yaşamayız, öncelikle kış yağışımızı yeterli seviyede aldık, toprak belli bir doyuma ulaştı şu an baktığımızda herhangi bir sıkıntılı süreç görünmüyor. Gidişatı ve gelişmesi gayet güzel. Tabii önümüzde bir süreç var ve hava şartları nasıl olur onu önümüzdeki günlerde göreceğiz."

"Yüzler gülecek"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, yağışların buğday üreticisi gibi ayçiçeği üreticisini de sevindirdiğini dile getirdi.

Trakya'nın topraklarının verimli olduğunu buna yağışın da eklenmesiyle verimin katlandığını vurgulayan Saygı, "Bu sene kanola, buğday ve ayçiçeği, hepsinde verimler sevindirici olacak. Ayçiçeği için belki şimdiden konuşmak erken olur ama dekarda 300-400 kilo civarında ürün alınır diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiçeklenme döneminde de yağış alınması durumunda rekoltenin yüksek olacağını belirten Saygı, "Üreticiler ne kadar tarlayla ilgilense tarlaya baksa da yağmur olmadı mı verimler istenilen sevide olmuyor. Bu yıl bir olumsuzluk yaşanmazsa ayçiçeği çiftçinin yüzünü güldürecek inşallah. Yüksek verimlerin olmasıyla çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alacak." diye konuştu.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da şunları kaydetti:

"Ayçiçeği ülkemiz için çok önemli. Türkiye'nin ayçiçeği ambarı olan Trakya'da etkili olan son yağışlarla birlikte rekolte beklentimiz çok yüksek. Ayçiçeklerinin şu anki fiziki görünüşü çok iyi durumda. Bu yıl diğer hububatlarda olduğu gibi ayçiçeğinde de bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Ayçiçeği ekildikten hemen sonra ve çiçeklenme döneminde çok güzel yağışlar oldu. Bu da ayçiçeğinin oluşumunu güzel etkiledi. Bir sorunla karşılaşmazsak ayçiçeğinde yüksek düzeyde verim bekliyoruz."

Aldığı yağışla yüzünü verime dönen ayçiçeği, Trakya çiftçisinin yüksek rekolte umudunu artırdı
Aldığı yağışla yüzünü verime dönen ayçiçeği, Trakya çiftçisinin yüksek rekolte umudunu artırdı
Aldığı yağışla yüzünü verime dönen ayçiçeği, Trakya çiftçisinin yüksek rekolte umudunu artırdı
Aldığı yağışla yüzünü verime dönen ayçiçeği, Trakya çiftçisinin yüksek rekolte umudunu artırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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Aldığı yağışla yüzünü verime dönen ayçiçeği, Trakya çiftçisinin yüksek rekolte umudunu artırdı - Haberler
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