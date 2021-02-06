Aldığı otomobilin "birleştirilmiş" olduğunu ekspertizde değil rutin bakım için gittiği tamircide öğrendi
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Aldığı otomobilin "birleştirilmiş" olduğunu ekspertizde değil rutin bakım için gittiği tamircide öğrendi

06.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:48
Aldığı otomobilin

Denizli'de ikamet eden Metin Özdemir, Afyonkarahisar'dan aldığı otomobilin, iki ayrı aracın birleştirilmesiyle oluşturulduğunu öğrenince Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de ikamet eden Metin Özdemir, Afyonkarahisar'dan aldığı otomobilin, iki ayrı aracın birleştirilmesiyle oluşturulduğunu öğrenince Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Pamukkale Üniversitesinde memur olarak görev yapan Mehmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet üzerine Afyonkarahisar'da bir satıcıdan, 53 bin 200 lira ödeyerek 2006 model bir otomobil satın aldığını belirtti.

Otomobili satın almadan önce bir ekspertiz firmasına götürdüğünü ve tek değişenin sol çamurluk olduğuna dair rapor verildiğini aktaran Özdemir, otomobili rutin bakımı için sanayiye götürdüğünde kazalı iki aracın birleştirilmesi sonucu oluşturulduğunu öğrendiğini ifade etti.

Satıcı ile ekspertiz firması sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Özdemir, şöyle dedi:

"Bu benim ilk arabam. Bütün birikimimle bu arabayı almıştım ama dolandırıldığımı anladım. Satıcı 'Benim tanıdık eksperim var. Aracı daha uyguna oraya gösteririz' dedi. Birlikte ekspere gittik. Rapora inandım aracı aldım. Sanayide durumu öğrenince satın aldığım kişiyi aradım, bana 'Sen de başkasına sat. Artık benden çıktı. İyi baktırsaydın' karşılığını verdi. Eksper şikayetçi olmamam için bana 1000 lira teklif etti."

Özdemir'in avukatı Salim Kutlutürk ise ikinci el araç alımında çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada önemli husus eksperin 'Tek değişeni var' diye rapor verdiği otomobilin ayıplı mal çıkmasıdır. Biz de tüketici hakları kapsamında gerekli davayı açtık. Hem aracın sahibi hem de eksper hakkında da dolandırıcılık suçundan şikayette bulunduk. Vatandaşlarımız ikinci el araç alırken dikkatli olsunlar. Özellikle internetteki ilanları güven konusunda sorgulasınlar. Satın alacakları araçları götürecekleri eksperleri sorgulasınlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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