Aldığı kurbanlığa virüs bulaşmasın diye maske taktı Aldığı kurbanlığa virüs bulaşmasın diye maske taktı Maskeli kurbanlık görenleri hem güldürdü hem şaşırttı Korona virüs vaka sayısı yüksek olan Gaziantep'te bir vatandaş, aldığı kurbanlığa virüs bulaşmasın diye maske taktı.

Aldığı kurbanlığa virüs bulaşmasın diye maske taktı

Maskeli kurbanlık görenleri hem güldürdü hem şaşırttı

GAZİANTEP - Korona virüs vaka sayısı yüksek olan Gaziantep'te bir vatandaş, aldığı kurbanlığa virüs bulaşmasın diye maske taktı.

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Türkiye'nin dört bir yanındaki kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Korona virüs salgını gölgesinde maskeli ve mesafeli yapılan kurban satışları ilginç görüntülere sahne olurken, birçok noktada tedbir elden bırakılmıyor. Türkiye'de korona virüs vaka sayısının fazla olduğu kentlerden biri olan Gaziantep'te ise bir vatandaşın aldığı kurbanlığa maske takması dikkat çekti. Salgın nedeniyle maskesiz dolaşamadıklarını söyleyen vatandaş, aldığı kurbanlığı da koruma gereği hissettiğini belirterek kurbanlığa cerrahi maske taktı. Renkli görüntülere sahne olan o anlar hem güldürdü hem düşündürdü. Kurban satıcıları ise pazarlığı el sıkışmak yerine iki metrelik sosyal mesafeyle yaptı.

"Virüs yüzünden kurbanlığa da maske takmak zorunda kaldık"

Korona virüs salgını nedeniyle dikkat etmeye çalıştığını ve bu nedenle aldığı kurbanlığa da maske taktığını söyleyen Mehmet Demir isimli vatandaş, "Korona virüs olduğu için satın aldığım kurbanlığa mecburen maske takmak zorunda kaldım. Çünkü bu hastalıktan herkes gibi biz de korkuyoruz. O yüzden aldığım kurbanlığa da maske taktım. Bu sayede kurbanlığı hem koruyor hem de virüs bulaşmasını önlemeye çalışıyorum" dedi.

Pazarlıklar iki metelik sosyal mesafeyle yapılıyor

Ramazan Taştan isimli kurban satıcısı ise kurban satışlarında pazarlığı el sıkışmadan uzaktan yaptıklarını belirterek, "Korona virüs salgını bizim işleri de etkiledi. Eskiden dakikalarca el sıkışarak yaptığımız pazarlığı bu yıl uzaktan yapmak zorunda kaldık. Pazarlığı en bir iki metre mesafeden karşılıklı konuşarak yapıyoruz. Böylece kendimizi korumuş oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA