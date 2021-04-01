Aldığı hibe ile kendi işinin patronu oldu
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Aldığı hibe ile kendi işinin patronu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aldığı hibe ile kendi işinin patronu oldu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan Tülay Anıl, İŞKUR'dan aldığı hibe desteği ile hayvancılığa başladı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan Tülay Anıl, İŞKUR'dan aldığı hibe desteği ile hayvancılığa başladı. Kendi çiftliğini kuran Anıl, çiftliğindeki büyük baş hayvan arttırmayı hedefliyor.

İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik desteği sürüyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüler projelerini İŞKUR'a sunuyor. Yetkililer tarafından değerlendirilen projeler desteklenmeye uygun görüldüğü takdirde çeşitli miktarlarda hibe desteği veriliyor. İŞKUR'un verdiği desteklerle kendi işinin sahibi olan engellilerden bir tanesi de Karpuzlu ilçesi Ektirli Mahallesi'nde yaşayan Tülay Anıl oldu. Büyük baş hayvancılık projesi ile İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'ne başvuran Anıl, 45 bin TL hibe desteği ödemesi aldı. Aldığı destek ile 5 büyük baş hayvan alarak hayvancılığa başlayan Anol, zaman içerisinde çiftliğinde hayvanların sayısını yükseltmeyi planlıyor. İŞKUR yetkililerine kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Tülay Anıl, "İŞKUR'dan aldığım destek ile 5 büyük baş hayvan satın alarak bakmaya başladım. Hayvanlarımı almamda destek olan tüm yetkili kişilere çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Aldığı hibe ile kendi işinin patronu oldu
Aldığı hibe ile kendi işinin patronu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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