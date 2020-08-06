Aldığı her nefes otomobil aküsüne bağlı
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Aldığı her nefes otomobil aküsüne bağlı

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Arpaç köyü Kahyalı mezrasında 65 yaşındaki Koah hastası Yeter Çetiner'in hayatta aldığı her nefes otomobil aküsüne bağlı.

Aldığı her nefes otomobil aküsüne bağlı
06.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:04

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Arpaç köyü Kahyalı mezrasında 65 yaşındaki Koah hastası Yeter Çetiner'in hayatta aldığı her nefes otomobil aküsüne bağlı.

Çekerek ilçesinde bundan 11 yıl önce inşa edilen Çekerek Barajından dolayı evleri sular altında kalan Çetiner ailesi, 11 yıldır yaşantılarını elektriksiz sürdürüyor. Çekerek Barajının su almasıyla evleri ve tarlaları sular altında kalan Çetiner ailesi, barajın yaklaşık 500 metre yukarısında bulunan kendilerine ait tapulu alana yerleşim yeri kurarak tarım ve hayvancılık yapmaya devam ediyor.

11 yıldır ailesiyle birlikte Kahyalı mezrasında elektriksiz yaşamını sürdüren Yeter Çetiner için elektrik büyük önem taşıyor. Oksijen cihazına bağlı yaşamını sürdüren KOAH hastası Yeter Çetiner, nebilizatör cihazı ile ilacın sıvı formunu buhar olarak alıyor. Nebilizatör ve oksijen cihazının çalışması için de mutlaka elektriğe ihtiyaç duyuluyor. Çetiner ailesi de çözümü otomobil ve traktör aküsünde buldu. Aküye bağlanan cihazla elde edilen elektrik, koah hastası kadının nebilizatör ve oksijen cihazının kısa süreliğine çalışmasına yarıyor. Günde 16 saat boyunca oksijen cihazına bağlı kalması gereken Yeter Çetiner elektrik olmadığı için ancak 1 saat kadar cihaza bağlı kalabiliyor. Zor şartlarda günlük yaşamlarını sürdüren ailenin tek isteği ise 8 haneli mezraya elektriğin bir an önce gelmesi.

Yeter Çetiner'in oğlu Fatih Çetiner annesinin solunum hastası olduğunu söyleyerek yaşamının otomobil aküsüne bağlı olduğunu söyledi. Çetiner, "11 yıl önce bizim evlerimiz baraj suları altında kaldı ve vatandaşlar göçtü. Biz hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşıyoruz. Burada kendimizin tapulu arazisi vardı ve buraya geldik. Evimiz, ahırımız, mandıramızla buraya yerleştik. 11 yıldır ne yol ne de elektriğimiz var. Şuan burada 8 hane var. Toprağımızı terk edip gidemedik. Annem solunum hastası. Bizim elektriğimiz olmadığı için 11 yıldır traktör ve araba aküsü ile hastamıza bakıyoruz. Elektriğimiz olmadığından kendimiz bir makine bulduk. Traktör ver araba aküsünden evimize elektrik getiriyoruz. Solunum cihazını bu aparata bağlıyoruz. Makinenin günlük 16-17 saat elektrikte takılı olması lazım. Arabanın aküsü bir saat dahi yetmiyor. Solunum cihazına akü yetmiyor, sadece İlaçla annemin havasını verebiliyoruz. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Koah hastası olduğunu söyleyen Yeter Çetiner de, "Koah ve böbrek hastasıyım. Haftada üç kere diyalize giriyorum. Solunum cihazı ile duruyorum o olmadan duramıyorum. Elektriğimiz yok perişan oluyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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