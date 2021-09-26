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Aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu

Bilecik'te bir vatandaş marketten aldığı ekmeklerin içinden ip çıktığını görünce şok oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir vatandaş marketten aldığı ekmeklerin içinden ip çıktığını görünce şok oldu.

Bilecik'te yaşayan Ruhani K. isimli vatandaş Hürriyet Mahallesi kapalı pazar mevkiinde bir süpermarket zincirinden 4 ekmek aldı. Ruhani K. eve gittiğinde bir ekmeği kestiğinde içinde kırmızı bir ip çıktığı gördü. Ardından diğer ekmeği de kesen Ruhani K. onun içinden de aynı ipten çıktığını görünce şok oldu. Diğer ekmeklerde bir şey çıkmazken, Ruhani K. süpermarket zincirinden resmi sosyal medya hesabından şikayet etti. Ruhani K. şikayetinden bir sonuç alamadığını, kendisine geri dönüş bile yapmadıklarını söyledi. - BİLECİK

Aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu

Aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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