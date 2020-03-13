ALDIĞI DEZENFEKTAN 42 LİRADAN 250 LİRAYA ÇIKAN AVUKATTAN ŞİKAYET
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Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İşçi, Güncel

ALDIĞI DEZENFEKTAN 42 LİRADAN 250 LİRAYA ÇIKAN AVUKATTAN ŞİKAYET

anlattı.42 TL'DEN 250 TL'YE ÇIKTI"Ben 42 lirayı ödemiştim, ona istinaden de göndereceklerini söylediler.

13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
ALDIĞI DEZENFEKTAN 42 LİRADAN 250 LİRAYA ÇIKAN AVUKATTAN ŞİKAYET
anlattı.

42 TL'DEN 250 TL'YE ÇIKTI

"Ben 42 lirayı ödemiştim, ona istinaden de göndereceklerini söylediler. Geleceğini umuyorumö diyen Avukat Gözde İşçi Güngör, "25 Şubat'ta ben bu virüsün yayılımı nedeniyle ofise dezenfektan almaya karar verdim. Bir e-ticaret sitesinden sipariş verdim, sipariş verdiğimde 42 liraydı fiyatı. Yaklaşık 10 gün bekledim. Gelmeyince bu e-ticaret sitesiyle iletişime geçtim. Neden gelmediğini sordum. Siteye girdiğimde de fiyatının 250 TL'ye kadar yükselmiş olduğunu gördüm. Bu nedenle şikayetimi belirttim. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na da bu hususta haksız fiyat artışıyla ilgili şikayette bulundum. Vatandaş olarak bunları yaşadım" dedi.

"ŞİKAYET EDEREK EN AZINDAN BU FIRSATÇILARA ENGEL OLABİLİRİZ"Haksız  kazanç elde edildiği iddiasıyla hem e-ticaret sitesi hem de Bursa'da bulunanGüngör, "Avukat olarak da şunları söylemek istiyorum; Ticaret Bakanlığı bu konuda haksız fiyat artışıyla ilgili bildirimleri aldığı bir uygulama geliştirdi. Bu uygulamayı telefonunuza kurarak, haksız fiyat artışlarını ihbar edebiliyorsunuz. Bunlar Ticaret Bakanlığı tarafından incelenip tespit edildiğinde yüksek miktarda para cezaları kesiliyor. Bu husus ayrıca Türk Ceza Kanunu açısından da suç teşkil ediyor. Belli bir malı veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamunun hizmetine sunmayan şahıslar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu husus Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesinde belirlenmiştir. Bu nedenle başımıza gelen bu tür olayları gerek Ticaret Bakanlığı'nın bu birimine, gerekse savcılığa şikayet ederek en azından bu fırsatçılara engel olabiliriz" diye konuştu.

"GÖNDERDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"Gözde İşçi Güngör, stokçuluk yapılmış olabileceğini ya da ellerinde olmayan ürünleri satmış olabileceklerini belirterek, "Her durumda burada tüketiciyi kandırma, yanıltma gibi bir sıkıntı var. Satıcı şirket bana kargoya verdiğini iletti. Ama halen elime ulaşmadı. Kargoya verildiğini söylediler. ve kargo takip kodunu da verdiler. Şu an itibariyle yolda görünüyor. Muhtemelen gelecektir ama ben üzerine düştüğüm için, uğraştığım için oldu. Başka bir vatandaşın başına gelseydi ve çok üstelemeseydim, büyük ihtimalle 250 liradan alınan vatandaşa gönderilecekti dezenfektan ve 42 liraya alana gönderilmeyecekti. Burada da bir mağduriyet söz konusu. Zaten ben 42 lirayı ödemiştim, ona istinaden de göndereceklerini söylediler. Geleceğini umuyorumö şeklinde konuştu.

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- İstanbul

Kaynak: DHA

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