Aldığı balıkları evine götürürken otomobil çarptı Aldığı balıkları evine götürürken otomobil çarptı Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya yaralandı Adıyaman'da, kent merkezinde aldığı iki adet akvaryum balığıyla evine giden kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Aldığı balıkları evine götürürken otomobil çarptı

Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kent merkezinde aldığı iki adet akvaryum balığıyla evine giden kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı yayanın balıkları vatandaşlar tarafından balıkçıya teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde 2 adet Japon cinsi akvaryum balığı alarak evine doğru ilerleyen Zeynal Hazer, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında yolun karşı tarafına geçmek istediği esnada M.A., idaresindeki 07 NM 588 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zeynal Hazer, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hazer'in çarşıdan alarak evine götürmek istediği 2 adet balık ise olay yerinde kalınca vatandaşlar balıkları alarak balık satıcılarına teslim etmek üzere götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA