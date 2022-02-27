Aldığı aracın kilometresinin mile çevrildiğini gören kişi, açtığı davayı kazandı

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Osmaniye'de satın aldığı otomobilin kilometre sayacının mile çevrildiğini ve aracın ilanda yazılandan daha fazla kilometre yaptığını tespit eden kişi, oto galericisine açtığı davayı kazandı.

Düziçi ilçesinde yaşayan Şamil Tıraş, AA muhabirine, 6 ay önce kardeşinin bir internet sitesinde otomobil ilanı gördüğünü, kendisinin de aracı beğenip satın almak için Aydın'ın Nazilli ilçesine gittiğini söyledi.

İlanda 150 bin kilometre olarak belirtilen otomobili 168 bin lira vererek aldığını aktaran Tıraş, "Aracı satın aldıktan sonra benzin almak için durduğumuzda kilometre sayacının mile çevrildiğini fark ettik. Aracın 150 bin milde olduğunu öğrendik ve hemen aldığımız yere geri götürdük. Aldığımız kişilere 'noter masrafınızı verelim, bu aracı geri alın' dedik. Ticaretin bittiğini, paranın alındığını ve aracı geri alamayacaklarını söylediler." diye konuştu.

Tıraş, aracın geri alınmaması üzerine dava açtığını belirtti.

Davanın lehlerine sonuçlandığını dile getiren Tıraş, şunları kaydetti:

"Aracı satan tarafından bize 46 bin lira ödenmesi hükmedildi. İlanda aracın 150 bin kilometrede olduğu yazıyordu, ancak araç 150 bin mildeydi. Aracı aldıktan bir ay sonra bu olaylar nedeniyle 10-15 bin lira zararına sattık. Ama davanın lehimize sonuçlanmasına çok mutlu olduk."