Alderweireld'ın Durdurulması İmkansız Golü

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

2010-11 Şampiyonlar Ligi sezonunda Milan ile Ajax gruplarda karşılaşırken, Ajax'ın savunma oyuncusu Tobias Alderweireld harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ajax maçı 2-0 kazanarak önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.