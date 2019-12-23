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Alderweireld'ın Durdurulması İmkansız Golü

2010-11 Şampiyonlar Ligi sezonunda Milan ile Ajax gruplarda karşılaşırken, Ajax'ın savunma oyuncusu Tobias Alderweireld harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ajax maçı 2-0 kazanarak önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

2010-11 Şampiyonlar Ligi sezonunda ile gruplarda karşılaşırken, Ajax'ın savunma oyuncusu Tobias Alderweireld harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ajax maçı 2-0 kazanarak önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.

Kaynak: Dugout

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