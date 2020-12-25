Aldatma Engellenebilir mi?
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Aldatma Engellenebilir mi?

25.12.2020 03:12 | Son Güncelleme: 25.12.2020 03:15
Aldatma Engellenebilir mi?

"Kimse bir ilişkiye bitirmeyi düşünerek başlamaz ama bu her ilişkinin sonsuza kadar süreceği anlamına gelmez. İnsanlar ilişkilerini başlatır, yaşar ve bitirme kararı alabilir. Her ilişkinin yolunda gitmediği, sorunların yaşandığı zamanlar olabilir. Sorunların çözülememesi ayrılığı getirirken, sorunların farkında olunmaması ya da çözülmeye çalışılmaması aldatmayı getirebilir."

ALDATMAK BİR SEÇİMDİR...

Aldatmak bir seçimdir. Aldatan kişinin bu seçimi yapmasının temelinde hayatındaki bir boşluğu doldurma, bir eksikliği giderme ihtiyacı yer alabilir. Bu ihtiyaç aşk, cinsellik, şehvet, tutku, önemsenmek, güven, ilgi görmek konusundaki beklentileriyle ilgili olabilir. Beklentilerinin karşılanmaması, ihtiyaçların giderilmemesi nedeniyle mutsuz olan kişi, onu mutlu edecek dış uyaranlara açık hale gelebilir ve mutluluğu ilişkisinin dışında aramaya başlayabilir. Günümüzde aldatma ve sonrasında yaşanan ayrılıklar, sorunların nasıl oluştuğunu ve nasıl çözüleceğini bilmemek ya da önemsememekten ve ilişkileri düzeltmek için çaba göstermemekten kaynaklanıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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