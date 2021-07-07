Aldatıldığını iddia eden abla canlı yayında konuştu

Adana'da yeğeni ile ablasının kocalarını ellerinden aldığı öne sürülen G.K.'ye ablası canlı yayında ateş püskürdü.

Adana'da yeğeni ile ablasının kocalarını ellerinden aldığı öne sürülen G.K.'ye ablası canlı yayında ateş püskürdü.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan abla E.G. söyledikleriyle herkesi şoke etti. Abla E.G., Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına canlı bağlanarak yaşananları anlattı.

E. G.'nin kız kardeşi hakkındaki iddiaları herkesi şaşkına çevirdi. 3 yıl önce kız kardeşinin kızının yuvasını yıktığını söyleyen E.G., olayı nasıl anladığını anlattı."Kızım bana geldiğinde kardeşimi görüntülü arıyorum oteldeyim diyor telefonunu açmıyor" dedi. " Eşim önce kızının yuvasını yıkmış, onu evde istemiyorum" dedi. Ama sonra bana bunu nasıl yapar " sözleriyle isyan etti.

Yaşanan olayın ardından kardeşini annesinin hatırına affettiğini söyleyen abla iddiaya göre bu kez de kız kardeşi ve eşi tarafından aldatıldı. Kardeşi yaşananları itiraf ederken eşinin yalanladığını söyledi. E.G., kardeşi ve eşi için "Gereken cezaları almalarını istiyorum" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı