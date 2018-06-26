Aldatılan İki Kadın, Eski Sevgililerinden İntikam almak İçin Birlikte Oldu

İngiltere'de Rianna Brand isimli kadın, sevgilisi Asa Holman'ın bir partide başka bir kadının telefon numarasını aldığını görünce intikam almak için Holman'ın eski sevgilisi Sally isimli kadınla cinsel ilişkiye girdi. Her iki kız, ilişkiye girdiklerini çektikleri videoda kahkahalar atarak anlattı.

İKİSİ DE ALDATILINCA DERS VERMEK İSTEDİLER

Asa isimli genç adam, Rianna ile ilişkisi bittikten sonra genç kadını sosyal medya hesabından blokladı. Bunun üzerine Rianna, Asa ile daha önce ilişki yaşamış olan Sally ile irtibata geçti. Sally de Rianna'ya, Asa ile ilişkisini Asa'nın yakın bir arkadaşı ile yatmasından dolayı bitirdiğini söyledi. Bunun üzerine sürekli sevgililerini aldatan adama acı bir derse vermek isteyen ikili birlikte olmaya karar verdi.

ARALARINA KATILMAK İSTEDİ AMA REDDETTİLER

Eski kız arkadaşlarının geceyi beraber geçireceğini duyan Asa, kapılarına gidip ikisini de sevdiğini ve kendilerine katılmak istediğini söylemesine rağmen eski kız arkadaşları genç adamı kabul etmedi. Rianna ve Sally, yaklaşık iki aylık bir ilişki yaşadıktan sonra ayrıldı.