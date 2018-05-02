Aldatan Sevgilisinden İntikam Almak İsterken, Zengin İş Adamlarının Metresi Oldu

26 yaşındaki model Lacey Jay, 27 yaşındaki erkek arkadaşının kendisini başka kadınlar ile aldattığını öğrenince intikam almak için kendisinden 10 yaş büyük borsa simsarı evli bir adam ile birlikte oldu.

ALDIĞI HEDİYELER BAŞINI DÖNDÜRDÜ

Kendisi ile bir gecelik ilişki yaşayan borsa simsarı modeli hediyelere boğdu. Bunun üzerine model internet aracılığı ile bulduğu zengin adamlar ile ilişki yaşayamaya başladı.

ERKEK ARKADAŞINA FOTOĞRAF YOLLADI

Şu an üç ayrı evli erkekle ilişkisi olan genç model, kendisini aldatan erkek arkadaşı ile ilişkisini birlikte olduğu iş adamlarıyla çektiği fotoğrafı yollayarak bitirdi.

"İSTEDİĞİM HER ŞEYE SAHİBİM"

Erkek arkadaşından intikam almak isterken tesadüfen zengin ve orta yaşlı adamlar ile tanıştığını ve artık ilişki bağımlısı olduğunu belirten Lacey Jay, "İstediğim her şeye sahibim. Yaşadığım hayattan şikayetçi değilim" dedi.

İşte intikam almak isterken hayatı değişen genç model;