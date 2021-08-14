Aldatan kocasını terk edince 4 çocuğuyla perişan olan kadına devlet sahip çıktı
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Aldatan kocasını terk edince 4 çocuğuyla perişan olan kadına devlet sahip çıktı

Aldatan kocasını terk edince 4 çocuğuyla perişan olan kadına devlet sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'da kocası tarafından aldatılınca 4 çocuğuyla perişan aileye devlet sahip çıkarak aylık para yardımında bulunacağı öğrenildi.

Adana'da kocası tarafından aldatılınca 4 çocuğuyla perişan aileye devlet sahip çıkarak aylık para yardımında bulunacağı öğrenildi.

Seyhan ilçesinde oturan M.O. (34) bundan 17 yıl önce M.O. (39) isimli bir kişiyle severek evlendi. Kadının bu evlilikten 3 çocuğu oldu. M.O. dördüncü çocuğuna hamileyken eşinin kendisini aldattığını öğrenince çocuklarını da alarak evden ayrılıp annesinin evine geldi. Son çocuğunu annesinin evinde doğuran genç kadın, 8 yıldır annesinin ve akrabalarının evinde yaşıyor. En küçüğü 7 en büyüğü 16 yaşında olan çocuklarıyla hayatta kalma mücadelesi veren genç kadının yardım çığlığını devlet duydu. Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sosyo ekonomik destek vermek amacıyla bir ekip eve gitti. Ailenin ekonomik olarak güç durumda olduğunu tespit eden ekip aileye aylık nakdi yardım yapılmasına karar verdi. Bundan sonra bir yıl süreyle aileye her ay para yardımı yapılacak. Bir yıl sonra aile tekrar incelenip ekonomik yoksunluğu devam ettiği tespit edilirse aylık para yardımının devam edeceği öğrenildi. M.O. devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Artık çocuklarım yırtık ayakkabıyla gezmeyecek çocuklarımı artık devletimin sayesinde artık utanmayacak" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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