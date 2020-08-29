Aldair Rodriguez kimdir? Aldair Rodriguez kaç yaşında nereli? Aldair Rodriguez hangi pozisyonda oynuyor? Aldair Rodriguez hangi takımlarda oynadı?
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Aldair Rodriguez kimdir? Aldair Rodriguez kaç yaşında nereli? Aldair Rodriguez hangi pozisyonda oynuyor? Aldair Rodriguez hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Aldair Rodriguez, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Aldair Rodriguez kaç yaşında nereli? Aldair Rodriguez hangi pozisyonda oynuyor? Aldair Rodriguez hangi takımlarda oynadı? Aldair Rodriguez kimdir?

Aldair Rodriguez kimdir? Aldair Rodriguez kaç yaşında nereli? Aldair Rodriguez hangi pozisyonda oynuyor? Aldair Rodriguez hangi takımlarda oynadı?
29.08.2020 08:42 | Son Güncelleme: 29.08.2020 08:45

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Aldair Rodriguez, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Aldair Rodriguez kimdir? Aldair Rodriguez hangi takımlarda oynadı? Aldair Rodriguez kaç yaşında nereli? Aldair Rodriguez hangi pozisyonda oynuyor?

ALDAİR RODRİGUEZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Ağustos 1994

Kaç yaşında: 26yaşında

Nereli: Lima, Peru

Boy: 1,86 m

Kilo: 84 kg

Şu andaki takımı: Deportivo Binacional

Mevkiisi: Forvet

Lianza Lima takımının altyapısında yetişen 25 yaşındaki oyuncu 2013-2014 yılları arasında FBC Melgar ve Cesar Vallejo takımlarına kiralık olarak gönderildi.

2016'da Club Alianza Atletico Sullana takımına transfer oldu.

1 Ocak 2018'den bu yana ise Peru'nun Binacional takımında forma giyiyordu.

Bu sezon 8 karşılaşmada 6 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

2019'da ise 34 maçta 11 gol kaydetmişti.

Aldair Rodríguez, Peru Milli Takımı'nda da forma giymek istediğini söyledi. 26 yaşındaki santrfor, "Kendimi Peru Milli Takımı'nda görüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Bu sezon 9 karşılaşmada sahaya çıkan Rodriguez; 7 gol ve 2 asist kaydetti.

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