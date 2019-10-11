11.10.2019 10:45

ALDAĞ'dan ISK SODEX Fuarı'na destek

İSTANBUL - İklimlendirme sektörünün büyük buluşması ISK SODEX Fuarı'nda Aldağ A.Ş. etkinlikleriyle ilgi odağı olurken, fuarın renkli gündemi ve çekim gücüne de katkı sağladı.

Ekolojik konsepte sahip 600 metrekarelik Aldağ A.Ş. standında, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında yurtiçi ve yurtdışından sektör profesyonelleri ağırlandı. Fuarın ilk günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Hasan Büyükdede, Aldağ A.Ş.'nin standını ziyaret etti, firmanın teknolojik yenilikleri ve Ar-Ge çalışmaları hakkında İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu'ndan bilgi aldı.

Fuarın ikinci günü, Aldağ A.Ş özel oturumunda firmanın AR-GE Yöneticisi Hamza Sonkur tarafından 'EN 1886 standardına göre klima santrali performans kriterleri' konulu sunumu ve sektörün değerli uzmanlarının katıldığı, geçmişten günümüze iklimlendirme sistemlerinin gelişimini, bugün ve gelecekteki beklentileri karşılayacak teknolojileri konu alan panel, tüm salonu dolduran yoğun bir katılımla gerçekleşti. Aynı gün, ülkemizi Fas'ta başarı ile temsil ederek Solar Decathlon Africa yarışmasından mühendislik, inovasyon ve iletişim alanında üç ödülle dönen, Aldağ A.Ş.'nin ana sponsoru olduğu Türkiye ekibi Team Bosphorus, mentorları ile birlikte, Aldağ A.Ş. standında basın toplantısı düzenledi. Ekip sözcüleri, projelerinin iklimlendirme sektöründeki en büyük sponsoru Aldağ A.Ş.'ye teşekkürlerini dile getirdi.

Fuarın üçüncü günü fuarın forum alanında Aldağ A.Ş. AR-GE Yöneticisi Hamza Sonkur, klima santrallerini tüm komponentleri ile ele alan ve enerji verimliliği açısından yapılan çalışmaları, yönetmeliklerin gereklilikleri konularını içeren sunumuyla fuar ziyaretçileri ile bir araya geldi.

Dağoğlu, yaptığı açıklamada iklimlendirme endüstrisini teknoloji, yatırım ve finans açılarından ele alan bilgiler paylaşırken, Aldağ A.Ş.'nin resmi makamlarca tescil edilen AR-GE Merkezi, enerji verimliliğinde iddialı, yeni nesil klima santralleri ve Türkiye merkezi iklimlendirme sektörünün en büyük üretim yatırımı olan, yeşil bina sertifikası LEED adayı Manisa tesisinden bahsetti. Rebii Dağoğlu, 4 Ekim Cuma günü, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk ve MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Biner ile birlikte, canlı yayında bir televizyon kanalının konuğu oldu. Canlı yayında gerçekleşen panelde Türkiye ekonomisi içinde iklimlendirme sektörünün yeri ve önemi, dış pazarlardaki gücü ve ihracat hacmi konuları ele alındı.

Aldağ A.Ş.'nin ilk kez ISK SODEX fuarında sergiledikleri enerji verimliliğinin somut göstergeleri sayılabilecek TB1 ısı köprüsüzlük ve T2 ısı geçirgenlik sınıfındaki yeni nesil klima santrali, standın ilgi odağı oldu. Fuar ile ilgili olarak Rebii Dağoğlu özetle şunları dile getirdi: "AR-GE grubumuzun yoğun emeği neticesinde geliştirilen ve kategorisinde en yüksek test sonuçları elde eden klima santralimiz gibi yeni teknolojilerimizi çok değerli sektör profesyonelleri ile buluşturmuş olmaktan gurur duyuyoruz. En büyük destekleyen kuruluşu olarak, fuarın ülke gündemindeki yeri ve başarısına katkıda bulunmaktan ötürü de mutluyuz. Ama bunun yanı sıra, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden makine mühendisliği bölümü öğrencilerini fuara getirdik. Öğrenciler, hem seminerlerimize izleyici olarak katıldı, hem de fuarı gezip sergilenen cihazlar ve iklimlendirme sektörü hakkında bilgi sahibi oldu. Belki de birçok üniversite öğrencisini bu vesileyle ilk defa sektörümüzle tanıştırmış ve sektöre kazandırabilmiş olacağız. Bu konudaki işbirlikleri ve destekleri için üniversitelerimize ve değerli yönetici ve akademisyenlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz".

Kaynak: İHA