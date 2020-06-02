ALD hastası küçük Bünyamin Antalya'da ilik nakli olacak
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ALD hastası küçük Bünyamin Antalya'da ilik nakli olacak

"Lorenzo'nun Yağı" adlı filme de konu olan genetik "sinir sistemi hastalığı" Adrenolökodistrofi (ALD) rahatsızlığı teşhisi konan Şanlıurfalı ailenin küçük oğlu, şifa umuduyla getirildiği Antalya'da ilik nakli olacak.

02.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:28

"Lorenzo'nun Yağı" adlı filme de konu olan genetik "sinir sistemi hastalığı" Adrenolökodistrofi (ALD) rahatsızlığı teşhisi konan Şanlıurfalı ailenin küçük oğlu, şifa umuduyla getirildiği Antalya'da ilik nakli olacak.

Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçisi Mikail-Sevda Doğan çiftinin 6 çocuğundan biri olan 9 yaşındaki Bünyamin, vücudunda artan morluklar nedeniyle 8 ay önce Adana'daki Çukurova Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada Bünyamin'e genetik bir hastalık olan ALD teşhisi konulması aileyi yıktı. Umutlarını bir an olsun yitirmeyen Doğan çifti, doktorların kapısını aşındırmayı sürdürdü.

Yaz aylarında Bursa ve Eskişehir gibi kentlere mevsimlik tarım işçisi olarak giden 38 yaşındaki baba Mikail Doğan ile 36 yaşındaki anne Sevda Doğan bir yandan da çocuklarının sağlığına kavuşması için çabaladı.

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam edilen Bünyamin'in zorlu tedavi süreci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının baş göstermesiyle bir süre sekteye uğradı.

Aile, küçük çocuğu doktorların tavsiyesiyle Antalya'da özel bir hastaneye getirdi. Şifa bekleyen Bünyamin'e uygun donörden ilik bulunduğunun bildirilmesi Doğan çiftinin umutlarını yeşertti.

Anne başucunda, baba ise hastane bahçesinde bekliyor

Anne Sevda Doğan, refakatçi kaldığı oğlunun başucundan bir an olsun ayrılmıyor. Baba Mikail Doğan ise hastane bahçesine park ettiği otomobilinde günlerdir kalarak oğlundan gelecek mutlu bir haberi bekliyor.

Tek istekleri, iki gün içinde ameliyata alınması planlanan Bünyamin'i, memleketleri Şanlıurfa'ya sağlığına kavuşmuş olarak götürmek olan Doğan çifti, hastanedeki endişeli ancak bir o kadar da ümit dolu bekleyişlerine devam ediyor.

Baba Mikail Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir tedavisi için çabaladıkları çocuklarını acil müdahale için Antalya'daki özel bir hastaneye getirdiklerini söyledi.

Diğer 5 çocuğunu Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan ninelerine emanet ettiklerini belirten Doğan, "Doktorların söylediği çocuğumuzda beyin tutulumu başlamış, hastalık böbrek bezlerine vurmuş. Bizi, pandemi sürecinden dolayı Antalya'daki bu özel hastaneye yönlendirdiler. Doktorlar, ilik naklinin çare olabileceğini söyledi. Şu an yatağa bağımlı hale geldi. Konuşmasında da bozukluklar başladı. Dün kemoterapiye başlandı. İki gün sonra nakil yapılacak." ifadelerini kullandı.

Hastalık genetik olduğu için diğer çocuklarının da risk altında bulunduğuna dikkati çeken Doğan, bu testlerin yapılabilmesi için yardım talep etti.

Doktorların ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Doğan, sürecin başından itibaren hastalık hakkında bilgilendirildiklerini aktardı.

Tedavinin uzun bir süreç olduğunu, buna karşılık maddi sıkıntı çektiklerini kaydeden Doğan, şöyle konuştu:

"Doktorların söylediklerine göre, Antalya'daki özel hastanede uzun bir tedavi süreci bizi bekliyor. Şimdi ilik nakli yapılacak. En az 1 yıl burada kalmamız gerekiyor. Annesi çocuğun başında ancak ben de buradan ayrılamıyorum. Kalacak yerimiz de yok. Hastane bahçesinde otomobilde yatıp kalkıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. İmkanlarımız dahilinde hastane hastane gezdik. Annesi taşıyıcı konumunda. Bugüne kadar sayısız tahlil verdi. Yavrumun gözlerimizin önünde erimesine dayanamıyorum. Hastalığa çare bulunacağı günü özlemle bekliyoruz."

Anne Sevda Doğan ise oğlunu sağlıklı görüp sarılacağı günün hayalini kurduğunu dile getirerek, "Beklemekten ve dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Oğlumuzun başucunda çaresiz şekilde bekliyoruz." dedi.

ALD hastası küçük Bünyamin Antalya'da ilik nakli olacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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