ALD Automotive'de atama Mert Şener, ALD Automotive Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörlüğü pozisyonuna atandı.

Mert Şener, ALD Automotive Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörlüğü pozisyonuna atandı.

2007 yılından bu yana ALD Automotive Türkiye bünyesinde kariyerini sürdüren Şener, yeni görevinde saha satış, satış operasyon ve pazarlama ekiplerinin yönetiminden sorumlu olacak. Mert Şener, yeni görevi sebebi ile şirketin İcra Kurulu'nda da yer alacak.

Atamayla ilgili açıklama yapan ALD Automotive Türkiye CEO'su Timur Kaçar, "Kariyerine ALD Automotive Türkiye'de Satış Yöneticisi olarak başlayan Mert Şener, 13 yıllık çok uluslu satış tecrübesiyle operasyonel kiralama ve otomotiv pazarına son derece hakimdir. Şener'in yeni görevinde gerek ekip yönetimi gerek gelişmiş satış ve müzakere becerisiyle şirketimize çok büyük katkılar sağlayacağına inancımız sonsuz" diye konuştu.

Paris Sorbonne Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Mert Şener, yüksek lisansını aynı üniversitede Para&Finans üzerine tamamladı. Profesyonel iş hayatına 2007 yılında ALD Automotive Türkiye'de Satış Yöneticisi olarak adım atan Şener, bu görevin ardından sırasıyla Uluslararası Satış Koordinatörü, Global ve Stratejik Müşteriler'den sorumlu Satış Müdürü, ve Satış Bölüm Başkanı pozisyonlarında çalıştı. İyi derece İngilizce ve Fransızca bilen Şener, 1 Mart 2020 itibarıyla ALD Automotive Türkiye Satış ve Pazarlama direktörlüğüne atandı.