Alcoyano'nun Uzatma Dakikalarında Real Madrid Karşısında Galibiyeti Getiren Golü
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Alcoyano'nun Uzatma Dakikalarında Real Madrid Karşısında Galibiyeti Getiren Golü

21.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:19

Maçın 115. dakikasında Juanan Casanova İspanya 3. Lig takımı Alcoyano'nun kontra atağında topu Real Madrid ağlarıyla buluşturarak Madrid'i Copa del Rey'in son 32 turunda turnuvanın dışına itiyor. Casanova'nın galibiyeti getiren golü Dugout farkıyla sizlerle.

Maçın 115. dakikasında Juanan Casanova İspanya 3. Lig takımı Alcoyano'nun kontra atağında topu Real Madrid ağlarıyla buluşturarak Madrid'i Copa del Rey'in son 32 turunda turnuvanın dışına itiyor. Casanova'nın galibiyeti getiren golü Dugout farkıyla sizlerle.

Alcoyano'nun Uzatma Dakikalarında Real Madrid Karşısında Galibiyeti Getiren Golü

Kaynak: Dugout

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