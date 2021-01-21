Alcoyano'nun Real Madrid Maçı Sonrası Kutlamaları
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Alcoyano'nun Real Madrid Maçı Sonrası Kutlamaları

21.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:18

İspanya 3. Lig takımı Alcoyano'nun Copa del Rey son 32 turunda Real Madrid'i 2-1 yenerek kupaya devam eden taraf oldu. Alcoyano'lu futbolcuların bitiş düdüğünden sonra yaşadığı sevince birlikte göz atalım.

İspanya 3. Lig takımı Alcoyano'nun Copa del Rey son 32 turunda Real Madrid'i 2-1 yenerek kupaya devam eden taraf oldu. Alcoyano'lu futbolcuların bitiş düdüğünden sonra yaşadığı sevince birlikte göz atalım.

Alcoyano'nun Real Madrid Maçı Sonrası Kutlamaları

Kaynak: Dugout

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