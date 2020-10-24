Alçılı kolla hırsızlık yaptı
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Alçılı kolla hırsızlık yaptı

24.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:00
Alçılı kolla hırsızlık yaptı

Gaziantep'te alçılı kolla hırsızlık yapan 1 şüpheli önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te alçılı kolla hırsızlık yapan 1 şüpheli önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şirinevler Mahallesinde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayla ilgili güvenlik kameralarını inceledi. Alçılı kol ile okuldan hırsızlık yapan şüpheliyi kısa sürede tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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