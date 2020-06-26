Alçılama tedavisi ile çarpık ayak sendromuna son
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alçılama tedavisi ile çarpık ayak sendromuna son

Yeni doğan bebeklerde sık görülen çarpık ayak sendromu kısa süreli tedavilerle çözülüyor.

Alçılama tedavisi ile çarpık ayak sendromuna son
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47

Yeni doğan bebeklerde sık görülen çarpık ayak sendromu kısa süreli tedavilerle çözülüyor.

Kilis'te yaşayan Ömer ve Elmas Çetin çiftinin yeni doğan bebeklerinde yapılan muayene sonucu çarpık ayak sendromu oluştuğu tespit edildi. Çiftin gittiği birçok hastane de tedaviye ilişkin 5 yıl gibi uzun bir süre ön görüldü. Son olarak Gaziantep'te bulunan Özel ANKA Hastanesine başvuran çiftin bebeğini muayene eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık uygulanacak tedavi ile kısa sürede sonuç alınacağını kaydetti. Ailenin isteği ile Özel ANKA Hastanesinde Mustafa Efe bebeğin tedavisi başladı. Minik bebeğe 2 ay boyunca her hafta çeşitli pozisyonlarda uygulanan alçı tedavisi ve küçük bir cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Bebeğinin sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ve hastaneye teşekkür ettiği belirten anne Elmas Çetin, "Değerli doktorumuzun ilgisinden çok memnun kaldık. Ayrıca, Anka Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Bebeğimiz iyileştiği için çok mutluyuz. Herkese de gönül rahatlığıyla Anka Hastanesi'ni tavsiye ederiz" dedi.

Çarpık ayak tedavisinde alçılama yönteminin günümüzde modern tıp uygulamalarında sıklıkla kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. Mustafa Işık, "Efe'ye 2 ay boyunca her hafta toplam 4 olmak üzere değişen alçılar uyguladık. Her hafta alçı pozisyonu değiştirilerek uyguladığımız tedavi ve küçük bir cerrahi sonrası şu an durumu gayet iyi. Efe takibimizde olacak" diye konuştu

"Çarpık ayak sendromu mutlaka erken dönemde tedavi edilmeli"

Doç. Dr. Mustafa Işık, çocuklarda sıklıkla görülen çarpık ayak sendromunda, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmasının tedavide başarıyı artırdığını belirterek, "Günümüzde artık anne karnında dahi teşhis edilebilen çarpık ayak sorunu, genellikle doğumdan sonra fark ediliyor. Çarpık ayak sendromu mutlaka erken dönemde tedavi edilmeli. Erken dönemde çok daha kolay tedavi edilebilen çarpık ayak sendromunda tedavi gecikirse kemiklerde şekil bozukluğuna, hatta sakatlıklara bile yol açabiliyor. Bu nedenle doğuştan çarpık ayak sendromu olan bebeklerde sıkıntının ortadan kalkması için doğumdan hemen sonraki birkaç gün içinde alçılama tedavisine başlanmalı. Alçılama yöntemiyle çarpık ayaklı bebeklerin neredeyse tamamına yakını normale dönebiliyor. Sağlıklı bir çocuk olarak hayatına devam edebiliyor. Tedavi sürecini yakından takip etmek, gelişmeleri değerlendirmek çok önemli. Alçıyı çıkardıktan sonra bebeğin ayak gelişiminin takip edilmesi ve koruyucu ayakkabılar kullanılması gerekiyor ve ayağın durumunun en geç altı ayda bir kontrol edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit...
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Yılmaz Vural Ivan Obradovic Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Alçılama tedavisi ile çarpık ayak sendromuna son - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:47:48. #1.14#
title