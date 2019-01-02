Alçı ustası 7. kattan 6. katın balkonuna düşerek ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da bir inşaat halindeki binanın 7. katındaki balkondan 6. katın balkonuna düşen alçı ustası ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 katlı inşaat halindeki binada çalışan alçı ustası Berat Durmaz 7. katın balkonundan 6. katın balkonuna düşerek ağır yaralandı. Ölümden dönen Berat Durmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA